Kentoša potešil výsledok napriek výkonu. Jakubko: Diváci nám pomohli

Na snímke futbalisti Slovenska ďakujú fanúšikom po zápase D-skupiny kvalifikácie na Majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov. (Autor: TASR)
TASR|14. nov 2025 o 11:06
Slováci prehrávali od 11. minúty 0:1.

PREŠOV. Slovenskí futbalisti do 21 rokov splnili úlohu favorita a víťazstvom nad Kazachstanom 2:1 sa priblížili k postupu na ME 2027.

Trénera Jaroslava Kentoša potešili striedajúci hráči, ktorí sa v druhom polčase podieľali na obrate z 0:1 na 2:1. Zároveň však priznal, že výkon tímu nebol ideálny.

Slováci prehrávali od 11. minúty 0:1, keď nedokázali dostať loptu zo šestnástky. „Tú loptu sme mali skôr odkopnúť, zbytočne sme sa s ňou hrali.

Boli sme akoby iné mužstvo

Potom sa to odrazilo ku mne, chcel som to odkopnúť, no trafil som hráča. Takéto situácie musíme lepšie riešiť,“ povedal kapitán slovenského tímu Jakub Jakubko. Domáci reprezentanti mali v prvom polčase viac z hry, hneď v úvode nastrelili žrď, no nedokázali skórovať.

Podarilo sa im to až po zmene strán, keď prešovskú Tatran Futbal arénu dvakrát potešil striedajúci Adrián Fiala. „Počas prestávky sme si niečo povedali a aj tréneri nás upozornili na situácie, ktoré máme riešiť lepšie.

Do druhého polčasu sme vstúpili veľmi dobre. Boli sme akoby iné mužstvo. Aj diváci nám pomohli a sme radi, že sme to zvládli,“ poznamenal Jakubko.

VIDEO: Kentoš hodnotí zápas s Kazachstanom

S príspevkom Fialu, ale aj stredopoliara Vincenta Chylu bol spokojný aj tréner Kentoš: „Je to už asi tretí zápas, v ktorom hráči z lavičky správne naskočili do zápasu a oživili hru.

Som za to veľmi rád.“ Slováci viedli od 60. minúty 2:1 a hoci sa upokojili, naďalej museli čeliť hrozbe súpera. Kazachovia sa nevzdali, do obrany domáceho mužstva podnikli viacero výpadov, no neskórovali. „Bolo to o hlavách, aby sme sa nesplašili v snahe streliť silou-mocou ďalší gól.

Som rád, že sme to zvládli

Oni nás potom zatlačili, my sme trochu strácali sily, ale skúsene sme si to postrážili. Myslím si, že je to zaslúžené víťazstvo,“ poznamenal Jakubko.

Tréneri SR pred zápasom upozorňovali na silné stránky súpera. „Očakával som ťažký zápas. Hráči Kazachstanu boli namotivovaní po zmene trénera, ich tím trochu zmenil systém.

Som rád, že sme to zvládli. Sme na seba nároční a vieme, že náš výkon nebol ideálny. Na druhej strane treba pochváliť aj Kazachstan, ktorý podal dobrý výkon. Teraz máme päť dní na to, aby sme sa čo najlepšie pripravili na zápas s Anglickom,“ povedal Kentoš.

Strelec oboch slovenských gólov Fiala nadviazal na predošlý domáci zápas SR, v ktorom sa gólovom podieľal na víťazstve nad Moldavskom 2:0.

IDEO: Adrián Fiala hodnotí zápas

Tentoraz strelil oba góly svojho tímu a po piatich zápasoch kvalifikácie má na konte tri presné zásahy. Najviac ho však tešilo samotné víťazstvo, po ktorom majú Slováci štvorbodový náskok na Angličanov. „Vedeli sme, že Kazachstan nebude ľahký súper a to sa aj potvrdilo.

Chvalabohu sa nám podarilo otočiť skóre,“ konštatoval Fiala. Slovenský tím nastúpi na ďalší zápas v utorok 18. novembra proti Anglicku.

Favorit skupiny zatiaľ odohral iba tri zápasy, vo všetkých však bodoval naplno a neinkasoval.

zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii

utorok, 18. novembra /17.00/: Slovensko - Anglicko

piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - Slovensko

piatok, 29. septembra 2026: Slovensko - Írsko

piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - Slovensko

utorok, 6. októbra 2026: Andorra - Slovensko

Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

dnes 11:06
