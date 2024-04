Pavol Regenda: Je iné hrať so slovenským znakom ako za tím v Amerike

BRATISLAVA. Boli to jeho účasti na medzinárodných turnajoch, ktoré prispeli k tomu, aby sme dnes o Pavlovi Regendovi mohli hovoriť ako o "posile z NHL".

"Je iné reprezentovať so slovenským znakom na hrudi ako hrať za tím v Amerike," vyhlásil.

Môžem o mesiac dlhšie hrať hokej. Som hrdý na to, že môžem ísť a že som dostal pozvánku," vyjadril sa.

Sezónu poznačilo zranenie

Väčšinu prebiehajúcej sezóny strávil v tíme San Diego Gulls v AHL, kde v 54 dueloch pozbieral 34 (19+15) bodov ako tretí najlepší strelec mužstva.

V prvom mužstve Anaheimu Ducks tentoraz neodohral toľko ako v ročníku 2022/23. V piatich stretnutiach nebodoval.

Ani jeden z tímov sa nedostal do play-off. Regenda teda neváhal a rozhodol sa predĺžiť si ročník, a to aj s vedomím, že do ďalšieho zatiaľ nemá kontrakt.