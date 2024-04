ONLINE: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec dnes, Tipsport extraliga (7. finále) LIVE

Zdravím Vás u přenosu rozhodujícího sedmého finále hokejové Tipsport extraligy mezi HC Dynamo Pardubice a HC Oceláři Třinec. Zápas, ze kterého není cesty zpět. Zápas, který může rozhodnout jakákoliv chyba či šťastný odraz. Pro oba celky půjde o odměnu za celou sezonu, do které vloží zbytky svých sil, a to včetně fanoušků obou táborů.



Sedmý duel extraligového finále se bude v neděli hrát poprvé od roku 2015, kdy Litvínov porazil Třinec. Poslední čtyři sezony právě třinečtí Oceláři ovládli a letos se je pokusí sesadit Pardubice, které jsou ve finále poprvé od roku 2012, kdy slavily titul naposledy.



Když se ještě podíváme do dalších historických zápisů, tak z nich vyčteme, že Oceláři zvládli posledních osm eliminačních zápasů, z nichž rovnou šest odehráli v letošní sezoně. Když došly do sedmého utkání Pardubice, tak jejich historická bilance z ní tři výhry a šest proher.



Dynamo obecně nemá na Třinec v posledních letech moc dobré vzpomínky. V sezoně 2017/2018 šli Východočeši na Oceláře ve čtvrtfinále z pozice outsidera, ale sérii natáhli až do 7. utkání, v němž ale vybouchli 1:8. V tomto utkání začínal v pardubické bráně Ondřej Kacetl (současný fantom soupeře) a rekordním zápisem sedmi asistencí se blýskl David Cienciala (také hráč s minulostí v obou týmech). Také minulý rok překazil pardubickému mužstvu cestu play off Třinec, v semifinále v pardubické enteria areně se odehrála dramatický koncovka, kdy mohl pardubický útočník Tomáš Hyka pár vteřin před koncem třetí třetiny vyrovnat z nařízeného trestného střílení a poslat utkání do prodloužení, leč neuspěl a z finále se radovali Oceláři. A zbytek už je historie. Domácí Pardubice tak budou mít jedinečnou možnost vrátit rivalovi poslední neúspěchy a získat po dvanácti letech mistrovský pohár. A nebo to bude opět Třinec, který bude pokračovat v tuzemské nadvládě? Utkání začíná v neděli v 19:00.



1. finále | HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

2. finále | HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)

3. finále | HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

4. finále | HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

5. finále | HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

6. finále | HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)



Nejproduktivnější hráči HC Dynamo Pardubice:

Lukáš Radil (útočník) – 11 bodů (5+6) / 15 z.

Tomáš Vondráček (útočník) – 10 bodů (7+3) / 15 z.

Lukáš Sedlák (útočník) – 10 bodů (4+6) / 15 z.

Peter Čerešňák (obránce) – 10 bodů (2+8) / 15 z.



Nejproduktivnější hráči HC Oceláři Třinec:

Libor Hudáček (útočník) – 16 bodů (6+10) / 20 z.

David Cienciala (útočník) – 12 bodů (6+6) / 20 z.

Marko Daňo (útočník) – 11 bodů (6+5) / 20 z.

Tomáš Kundrátek (obránce) – 11 bodů (1+10) / 20 z.