Prekvapili Nórov a bojujú o záchranu. Slovensko s Kazachstanom musí vyhrať

V poslednej fáze základnej skupiny sa stretnú s trojicou národných mužstiev, proti ktorým budú favoritmi. Ak chcú postúpiť do štvrťfinále, v podstate nesmú stratiť ani bod – a ani to nemusí stačiť.

Podstatné bude, aby Slováci nedopustili prekvapenie a neprepadli panike. Hovorí sa, že im rola favorita nesvedčí, ale ak chcú prejsť medzi najlepšiu osmičku, Kazachstan by mal byť povinnou jazdou.

Bol to prvý zápas za dlhých desať rokov. Proti Ázijcom často nehrávame. Zatiaľ sme však všetky vzájomné konfrontácie na majstrovstvách sveta dotiahli do víťazného konca, bolo ich päť.

Po zisku bodov nasledovali tri omnoho ťažšie stretnutia. Kazachstan ich podľa očakávaní prehral. Čechom podľahol 1:5, Švajčiarom 0:5 a Kanade 1:5. Možné prekvapenie sa nerodilo ani náznakom.

Súperi nad nimi dominovali a prestrieľali ich. Keď zapli na plné otáčky, Kazachovia často nevedeli, kde im hlava stojí, napríklad v prvej tretine proti Kanade, ktorá si tri body zaistila už v priebehu ôsmich minút.

Individuálna kvalita je na slovenskej strane. V prípade, že by sa Kazachovia dokázali Slovensku v hre piatich proti piatim vyrovnať, by mohla rozhodnúť disciplínovanosť. Kazachstan zatiaľ na turnaji predviedol obstojnú presilovku so 40-percentnou úspešnosťou, avšak ubránil len sedem z trinástich početných nevýhod.