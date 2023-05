Mala to byť povinná jazda, vravel Regenda. Podcenili sme ich, priznal Rosandič

„Nemyslím si to. Turnaj je vyrovnaný. Ukázali to Lotyši s Čechmi, my s Kanadou. Urobili sme dva hlúpe útočné fauly, inkasovali dva góly. Vyťukali si nás, to im vyšlo. Potom sa to ťažko otáča. Súper dobre bránil,“ priznal bek draftovaný New Jersey.

Gól Pavla Regendu na 3:3 označil za zlatý. Či sa ním stane, ukáže budúcnosť. Rovnako zlatý môže byť i Nemcov zákrok za stavu 3:1 pre súpera.

Jeden z hráčov Kazachstanu pálil do odkrytej bránky Slovákov. Obranca s číslom 5 na drese však v poslednej chvíli dokázal ešte puk zachytiť.

„Ak by sme inkasovali, už to asi neotočíme. Možno to malo dobrý vplyv na náš výkon. Potom sme začali tlačiť ešte viac. Mali sme 51 striel. Taký zápas vyjde brankárovi málokedy,“ vravel Nemec.