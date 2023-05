Slovenskí hokejisti nezvládli zápas s Kazachstanom, získali iba bod

/zdroj: RTVS a TASR/

Ján Pardavý, asistent trénera Slovenska: "Veľmi ťažká prehra, mali sme solídny začiatok, boli sme dobrí na puku. Nechceli sme opäť strieľať, chceli sme si neustále prihrávať. V našom výkone bola ľahkovážnosť, urobili sme tri ofenzívne fauly. Chcenie a snaha tam bola, ale už sme to naháňali za chvost. Je to ťažká prehra, ale musíme si to rozobrať."

Mislav Rosandič, obranca Slovenska: "Ukázalo sa, že musíme byť pripravení na každý zápas rovnako a nemôžeme nikoho podceniť. Hráči Kazachstanu ukázali, že sú šikovní a to najmä v nájazdoch. Budeme bojovať o postup, hoci to môže byť o chlp, keďže to nemáme vo vlastných rukách."

Marek Hrivík, kapitán Slovenska: "Nerozumiem, ako sme mohli tento zápas pokaziť. Vedeli sme, že to bude náročné, ale nečakali sme, že sa položíme sami seba v druhej tretine. Potom sa to ťažko dobiehalo. Myslím si, že šance sme mali, oni veľmi dobre bránili, mali hráčov v "domčeku", ťažko sa presadzovalo."

Libor Hudáček, útočník Slovenska: "Hodnotí sa to ťažko. Mali sme kopu šancí, nevyužili sme ich, zbytočne sme faulovali a dostali sme gól v oslabení. Dúfam, že to bude ešte zlatý bod. Jednoduchšie je brániť ako útočiť. My sme do nich museli búšiť, škoda, že ze ich brankár nás vychytal. Musíme vyhrať ešte dva zápasy a uvidíme, čo z toho bude."

Matúš Sukeľ, útočník Slovenska: "Nie sme s tým spokojní, takto sme si to nepredstavovali. Neviem, čo sa stalo v druhej tretine. Prvá lajna mala výborné striedanie a zrazu otočka a bolo 1:3, ani sme sa nespamätali. Zlatý bod by som to určite nenazval, musíme sa poučiť a v ďalšom zápase bodovať naplno."