Gáborík: Nájazdy mi pripomenuli rok 2004, keď nás v nich vykúpali Američania

Do zápasu s Kazachstanom opäť nezasiahol Peter Cehlárik ani obranca Mário Grman. V bráne sa predstavil Samuel Hlavaj.

„Je to povinné víťazstvo. Začiatok zápasu musí byť raketový,“ avizoval v štúdiu RTVS hokejový expert Marián Gaborík.

BRATISLAVA, RIGA. Slovenskí hokejisti museli po prehre so Švajčiarskom naplno bodovať, aby si udržali štvrťfinálové šance na MS v hokeji 2023. Žiaľ, misia proti Kazachstanu nebola úspešná.

„Je to na trénerovi, či ho vie prečítať,“ doplnil ho kolega Boris Valábik.

Súpera nepreverili

Úvodná tretina však slovenským hráčom nevyšla podľa predstáv. Patrik Koch síce v 15. minúte otvoril skóre, ale odborníci neboli s predvedenou hrou spokojní.

„Nebol to ofenzívny uragán, ale je dôležité, že vyhrávame 1:0. Vieme si vytvoriť kolotoč v útočnom pásme , ale potrebujeme sa viac tlačiť do brány. Hráme profesorky. Početnosť streľby musí byť väčšia. Koch spravil dobrú vec. Počkal si na modrej čiare, aby dostal puk do brány,“ zhodnotil Gáborík.

VIDEO: Patrik Koch a jeho gól na 1:0