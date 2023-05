Bilancia Slovensko - Kazachstan: Slováci si pamätajú dvojciferný triumf, ale aj trpkú prehru

RIGA. Slovenská hokejová reprezentácia hrá v piatok 19. mája o 19.20 h v Riga Arene proti Kazachstanu.

Zápas skupiny B na MS v hokeji 2023 bude ostro sledovaný nielen slovenskými fanúšikmi či fanúšikmi Kazachstanu, ale aj fanúšikmi Lotyšska.

Akékoľvek zakopnutie Slovákov môže uľahčiť domácej reprezentácii postup do štvrťfinále.

Do štvrťfinále sa môže dostať aj výber Nórska, no oni to budú mať náročnejšie, keďže ich čaká zápas s Kanadou.