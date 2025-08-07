Slovenky sú senzáciou turnaja, vo štvrťfinále chcú favoritovi oplatiť prehru

PODGORICA. Slovenské hádzanárske kadetky sú zatiaľ najpríjemnejším prekvapením Euro U17 v Čiernej Hore. Po výborných výkonoch postúpili do štvrťfinále turnaja a vo štvrtok o 17.00 (naživo na stanici Sport1) ich čaká vo vyraďovacej fáze Dánsko.
Slovenky si zároveň už vybojovali aj miestenku na budúcoročných MS do 18 rokov. Účasť na EURO U17 malo istých 20 tímov, ale nie Slovenky. Tie si ju museli vybojovať v kvalifikácii na jeseň minulého roka.
Reprezentačný tréner žien Slovenska Ján Beňadik sledoval doterajšie zápasy kadetiek priamo v dejisku turnaja. „Verili sme, že kadetky dokážu konkurovať silným družstvám a predviesť na turnaji solídne výsledky. Tajne sme dúfali, že by výsledok mohol byť na tejto úrovni,“ povedal pre Sportnet.
Za úspechom tímu sú podľa neho roky tvrdej práce. „Systém práce s mládežou sme nastavili asi pred troma-štyrmi rokmi,“ dodal.
Vynikajúca defenzíva
Mladé Slovenky hrajú na turnaji veľmi dobre v obrane. Podľa Beňadika je to kľúčový prvok tímu na ME. „Výkon vychádza z výbornej defenzívy, možno najlepšej na turnaji, a z toho, že tréneri hráčky pripravia na jednotlivých súperov.“
Dôležitú rolu zohráva podľa Beňadika aj filozofia hlavného trénera Pavla Streichera. „V rámci rotácie hráčok sa snaží držať formácie, aby boli dievčatá zohraté, čo prináša maximálny efekt v zápasoch.“
Reprezentačný tréner senioriek prízvukuje, že mladé hádzanárky čaká po šampionáte náročné obdobie, ktoré rozhodne o ich kariérach.
„Je dôležité, ako sa budú ďalej vyvíjať. Potrebujú ponuky z klubov, ktoré by im umožnili kariérne rásť, aby boli jedného dňa súčasťou ženskej reprezentácie,“ doplnil Beňadik.
V spoločnej česko-slovenskej MOL lige hrá 12 družstiev, medzi nimi sú len tri slovenské. Na takejto úrovni pracujú iba kluby v Michalovciach, Šali a Dunajskej Strede.
Chvália ich aj komentátori
Mladé Slovenky najskôr v novembri minulého roka suverénne vyhrali v Turecku kvalifikačnú skupinu v konkurencii domácich hráčok, Ukrajiny a Talianska s bilanciou 3 víťazstvá a skóre 113:48.
Dôvod na optimizmus pridala aj vydarená príprava, počas ktorej zverenky Pavla Streichera zdolali v Maďarsku družstvo pripravujúce sa na mládežnícke hry EYOF a následne vyhrali dva duely v Srbsku.
Na Euro U17 v Čiernej Hore sa v základnej skupine Slovenky stretli v základnej skupine B s Portugalskom, Severným Macedónskom a Nemeckom. Portugalsko zdolali 31:26, Severné Macedónsko deklasovali rozdielom triedy o 13 gólov 34:21 a na záver aj vďaka skvelému výkonu brankárky Anežky Stránskej remizovali s Nemeckom 21:21.
V osemfinálovej skupine, kam si preniesli práve bod zo zápasu s Nemeckom, najskôr čelili Španielsku, víťazovi základnej A-skupiny. Po výbornom tímovom výkone vyhrali Slovenky 25:22. V zápase sa blysla Zara Barbara Gogolová, ktorá nastrieľala 7 gólov.
Po tomto zápase už mali istotu postupu do štvrťfinále. V poslednom súboji osemfinálovej skupiny viedli Slovenky nad favorizovaným Dánskom po prvom polčase 13:8, a v 33. minúte dokonca o sedem gólov, ale druhé dejstvo napokon nezvládli a prehrali o gól 21:22.
Mladé Slovenky sú vo štvrťfinále Euro U17 iba tretí raz v histórii. Ich doterajšie výkony na turnaji vyzdvihli aj komentátori stanice Sport1, ktorá vysiela zápasy naživo.
Repete proti Dánsku
Súboj proti Dánsku, finalistovi Euro U17 spred dvoch rokov, si Slovenky zopakujú aj vo štvrtok vo štvrťfinále. Podľa Beňadika majú reálnu šancu preniknúť medzi najlepšie štyri tímy na turnaji. „Už ukázali, že môžu Dánky poraziť.“
Tréneri v dejisku turnaja majú jasno v tom, čo môže v súboji rozhodnúť. „Dôležité bude, kto lepšie zužitkuje poznatky z predchádzajúceho zápasu a nájde možnosti zlepšenia hry,“ povedal pre portál slovakhandball.sk tréner Streicher.
„Kľúčové bude mentálne nastavenie družstva, že vieme a chceme Dánky poraziť,“ dodal jeho asistent Ľuboš Hepner.
Optimisticky naladená je brankárka Kubičinová. „Vieme, že to bude náročný duel, ale sme odhodlané vrátiť im prehru. Poučíme sa z chýb, ktoré nás v utorok stáli víťazstvo a budeme bojovať do poslednej sekundy. Našim cieľom je teraz postúpiť medzi kvarteto najlepších a veríme, že to kolektívnym výkonom dokážeme,“ povedala pre slovakhandball.sk.