V Maďarsku sedel na lavičke. Odpisovaný muž ukázal, čo Slovákom chýba

Futbalisti Slovenska v prvom zápase na majstrovstvách Európy nečakane zdolali favorizovaných Poliakov 2:1. Jedným z hlavných hrdinov bol práve Mak. Často sa zoširoka smeje, je to jeho poznávací znak.

Mak tak prišiel na majstrovstvá Európy úplne v inej situácii ako pred ME 2016. Vtedy odohral životnú sezónu v PAOK Solún, keď strelil až devätnásť gólov.

"Kritiku na svoju osobu počúvam v reprezentácii štyri roky. Už som si zvykol. Sú tu však hráči, ktorí to nenesú dobre," vravel Mak ešte v marci. Bolo to krátko po tom, čo Slovensko v kvalifikácii o postup na MS 2022 zdolalo Rusko 2:1.

Kedysi bol hviezdou juniorky Manchestru City, v súčasnosti azda najbohatšieho klubu sveta. Pôsobil tam od pätnástich. „Bola to pre mňa obrovská škola,“ priznal.

„Viem, že v tom som silný. V hre jedného proti jednému, jedného na dvoch. Je fantastické takto začať turnaj,“ vravel Mak, po ktorého strele si zrazil loptu do bránky poľský gólman Wojciech Szczesny.

Neskôr pôsobil v gréckom tíme PAOK Solún, kde si spravil meno. Potom získal ruský titul so Zenitom Petrohrad.

Presadil sa v ťažkej situácii, proti presile Poliakov. Spravil to efektne aj efektívne. „Všetci si ma doberali, že toto je môj štadión. Áno, poznám ho veľmi dobre,“ pokračoval Mak.

V rokoch 2016 – 2020 bol hráčom Zenitu Petrohrad, takže dal gól na štadióne, kde bol ešte nedávno doma.

„Musím uznať, že to Robo urobil parádne. Treba to skúšať, musíme byť odvážni. Odvaha nemôže nikdy chýbať, aj keď sa niečo nepodarí. Aj my sme veľa vecí pokazili, toto je tá správna morálka," chválil ho spoluhráč Juraj Kucka.

