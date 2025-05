Slováci zvládli prvú previerku s outsiderom, víťazstvo sa ale nerodilo ľahko

Vladimír Országh, tréner SR: „Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Najmä prvá tretina bola rozbiehacia z našej strany, druhá bola fajn, tretia takisto. Som rád, že sme vyhrali po zápasoch, ktoré sme prehrali. Francúzi boli nepríjemní, takže sme radi za víťazstvo. Nepúšťali sme súpera do nejakých vyložených šancí, čo bolo fajn, no stále je pred nami veľa práce. Zajtra nastúpia noví chalani, čerství, ktorí budú mať chuť a my sa na nich tešíme.“

Miloš Roman, útočník SR: „Zo začiatku to bolo kostrbaté. Nemali sme ideálny štart, no potom sa to dvihlo. Využili sme šance, ktoré sme mali a Paťo Rybár nás podržal, keď to bolo potrebné. Ubránili sme aj oslabovky a dotiahli to do víťazného konca. Musíme však dať pozor na koniec a udržať výsledok pri hre 6 na 5.“

zdroj: JOJ Plus