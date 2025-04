Mišiak si vychutnal Fína overenou kľučkou. Náš brankár môže byť MVP turnaja, vraví tréner

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti do 18 rokov síce druhýkrát po sebe nedali Fínom na MS U18 gól z hry, no tento raz im to dobrú náladu nepokazilo. Kým vlani v Espoo prehrali po nevydarenej prvej tretine jednoznačne 0:4, v texaskom Allene dosiahli na úvod šampionátu veľmi cenný skalp. Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2025 (MS U18)

Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2025 (MS U18) Štvornásobných majstrov sveta tejto vekovej kategórie zdolali 1:0 po samostatných nájazdoch, keď sa 34 zákrokmi zaskvel brankár Michal Prádel.

"Zápas bol napínavý od začiatku do konca. Ja som sa snažil robiť si len svoju robotu a v prvom rade som spokojný s výkonom celého tímu. Všetci chalani makali a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať," povedal najlepší hráč slovenského tímu pre web Hockey Slovakia. Kubínske eso z rukáva Rodák z Dolného Kubína začal aktuálnu sezónu v projekte osemnástky, ale na prelome rokov sa rozhodol skúsiť šťastie v americkej USHL. Svojimi výkonmi upútal v správny čas, keďže ho v lete čaká draft NHL. Svoju pozíciu si môže ešte vylepšiť na MS, ktoré odštartoval vo veľkom štýle. Jeho materský klub zverejnil na sociálnych sieťach pekný obrázok s popisom "Kubínske eso z rukáva". Prádel je zobrazený na hracej karte s hodnotou eso a za čisté konto proti Fínom si vyslúžil pomenovanie Mr. Zero.

"Chcem pochváliť Miša Prádela za fantastickú robotu. Chlapci mu pomáhali, blokovali strely, bojovali jeden za druhého. Zápas sa hral vo vysokom tempe, ale tímovým výkonom sme to ubojovali," povedal tréner Martin Dendis. Azda najlepší zákrok predviedol Prádel v predĺžení.

Pri hre troch proti trom ukázal svoje kvality útočník Eetu Orpana, no po jeho prihrávke odmietol byť hrdinom obranca Jesper Kotajärvi. Vystrelil z prvej, no Prádel sa rýchlo presunul a zakročil ľavým betónom. "Bol to famózny zákrok, ktorý nás udržal v hre o víťazstvo. Veľmi dobre prečítal situáciu, mal dynamicky odraz a pokryl spodok brány," zhodnotil tréner brankárov reprezentácie do 20 rokov Peter Kosa. VIDEO: Zostrih zákrokov brankára Michala Prádela proti Fínsku

Mišiak vedel, čo chce urobiť Osemnásťročný gólman si vlani vybojoval miestenku na MS U20 v Ottawe, kde kryl chrbát Alanovi Lenďákovi a Samuelovi Urbanovi. Hoci ako brankárska trojka šancu nedostal, v príprave získal cenné skúsenosti. "My sme ho istým spôsobom pripravovali práve na tento šampionát do 18 rokov, aby mala reprezentácia takúto oporu. Som rád, že to potvrdil. Verím, že v týchto výkonoch bude pokračovať a môže byť MVP celého turnaja," povedal Kosa po zápase v štúdiu televízie JOJ Šport.

V nájazdoch skóroval strelou zápästím Michal Svrček a následne vo štvrtej sérii spečatil prekvapujúce víťazstvo Alex Mišiak. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Fínsko na MS U18 2025

Ten si vychutnal fínskeho brankára Patrika Kerkolu, keď naznačil bekhendový blafák, no následnou kľučkou do forhendu si odkryl celú fínsku bránku. "Vedel som, čo chcem urobiť. Mám to za posledné roky natrénované, väčšinou to na brankárov platí. Som rád, že to vyšlo," povedal pre Hockey Slovakia.