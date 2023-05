Slovenské dresy išli na dračku, vo fanzóne si už žiaden nekúpite

RIGA. Tri ťažké zápasy zanechali na slovenských hokejistoch drobné šrámy, aj preto realizačný tím zrušil utorňajší tréning a hráčom dal voľno.

Niektorí ho využili na aktívnu regeneráciu, niektorí na prehliadku mesta, kde sa už piaty deň vo veľkých či menších skupinkách pohybujú slovenskí fanúšikovia.

To, že hokej je na Slovensku veľmi populárny, potvrdzuje aj tento šampionát. Do Rigy prúdili od piatka fanúšikovia rôznym spôsobom. Mnohí dali prednosť pohodlnejšej leteckej doprave, iní merali cestu do Rigy autami.