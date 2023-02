Slovenské florbalistky si v boji o MS vychutnali aj Estónky, strelili im 12 gólov

Michal Jedlička, tréner SR: "Dnešný zápas sme nezačali úplne dobre, neviem čím to bolo, asi malinkým uspokojením po včerajšom stretnutí. Po prvej tretine som nebol spokojný, musel som trochu zvýšiť hlas, aby sme zvýšili obrátky. Druhá tretina bola perfektná, veľmi sa mi páčila, boli tam dobré akcie, kombinácie a dali sme aj dosť gólov. V tretej sa nám to nepodarilo až tak udržať, ale aj súperova brankárka nás vychytala. Je dobré, že sme neinkasovali. Zajtra to bude ťažký zápas a budem rád, keď to bude vyrovnané do poslednej minúty."

Kristína Hudáková, najlepšia hráčka zápasu: "Hralo sa mi veľmi dobre. Myslím, že výkon sa od včerajšieho zápasu zlepšil. Všetky baby hrali poctivo a hlavne chcem pochváliť našu lajnu, tá hrala skvelo. Som rada, že máme nulu a dúfam, že nám to vydrží proti Švajčiarkam a dostaneme čo najmenej gólov. Do zápasu pôjdeme s tým, že ich chceme prekvapiť a zdolať ich."