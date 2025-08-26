Dve Slovenky budú písať históriu. V Dolnom Kubíne odštartovali prvé MS žien v parahokeji

DOLNÝ KUBÍN. Historicky prvé majstrovstvá sveta žien v parahokeji, ktorých dejiskom je Dolný Kubín, v utorok odštartovali úvodným zápasom o 16.00 h medzi hráčkami Austrálie a USA.
Dve hráčky zo Slovenska, ktoré sú súčasťou tímu výberu sveta, sa predstavia v zápase o 19.30 h proti Kanade.
TASR o tom informovali zo Slovenského paralympijského výboru (SPV).
Podľa riaditeľa medzinárodných vzťahov SPV a zástupcu riaditeľa turnaja Tomáša Vargu sú MS žien v parahokeji veľkým historickým míľnikom.
„Po MS v stolnom tenise, ktoré sme organizovali pred desaťročím, je to druhé podujatie toho najvyššieho ranku, ktoré sa v rámci parašportu u nás robí, takže som veľmi rád a pevne verím, že to prinesie aj zvýšenú popularitu, a že sa nám podarí nájsť aj nových hráčov - či už mužov alebo aj ženy,“ uviedol Varga.
Spolupráca mesta so SPV začala už v roku 2011.
„Za tých 14 rokov sme už všeličo vyskúšali a spolupráca sa nám osvedčila. Podarilo sa nám pripraviť celý štadión.
Bolo treba dobudovať ešte nejaké bezbariérové šatne a snažili sme sa zrekonštruovať elektroinštalácie a naozaj urobiť všetko tak, aby samotný priebeh nebol poškodený nejakým technickým problémom,“ spresnil primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Generálny manažér slovenskej parahokejovej reprezentácie Miroslav Dráb dodal, že dve reprezentantky zo Slovenska - útočníčka Michaela Hozáková a obrankyňa Ema Mária Šimáková, sú zatiaľ na úplnom začiatku.
„Ja som hlavne veľmi rád, že máme dve dievčatá, ktoré sú súčasťou výberu sveta a môžu hrať na domácom šampionáte tu v centre parahokeja a budú písať históriu. Verím tomu, že po majstrovstvách sveta sa prihlásia aj nové dievčatá,“ doplnil Dráb.