Slovenky nezaváhali ani raz. Medzinárodný turnaj ovládli s piatimi výhrami

Six Nations Floorball Challenge
Slovensko - Dánsko 2:1 pp a sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 31. Červená, rozh. nájazd: Pudišová - 12. Faldenová
NAUMBURG. Slovenské florbalistky sa rozlúčili s turnajom Six Nations Floorball Challenge v nemeckom Naumburgu víťazne.
V nedeľnom záverečnom vystúpení triumfovali nad hráčkami Dánska 2:1 po samostatných nájazdoch.
Zverenky trénera Michala Jedličku v Nemecku neprehrali ani jeden zápas a celkový triumf na turnaji si zaistili už v sobotu.
Pre Slovenky išlo o poslednú hernú previerku pred decembrovými majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia od 6. do 14. decembra v Česku.
Hlasy po zápase
Michal Jedlička, tréner SR: „Z pohľadu na výsledok sa nám to veľmi dnes nedarilo, no snažili sme sa a hru sme v podstate kontrolovali. Mali sme veľa šancí, ale nedokázali sme skórovať, čiže sme sa trápili v koncovke. Bol to súboj, ktorý sa občas stane, že vám tam proste z ničoho nepadne gól. Nielen s víťazstvom v tomto súboji, ale celkovo môžem vysloviť spokojnosť.“
Pavlína Farulová, brankárka SR: „Bol to posledný zápas na turnaji a už koncentrácia a ani telo nefunguje tak, ako by sme si predstavovali. Boli sme síce lepším tímom a tlačili sme Dánky, no hrozili nám nebezpečnými protiútokmi. Som však rada, že sa nám to podarilo dotiahnuť do víťazného konca, no bol to náročný duel.“