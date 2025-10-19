Slovenky nezaváhali ani raz. Medzinárodný turnaj ovládli s piatimi výhrami

Slovenské reprezentantky vo florbale v zápase proti Nemecku na podujatí 6 Nations Floorball Challenge.
Slovenské reprezentantky vo florbale v zápase proti Nemecku na podujatí 6 Nations Floorball Challenge. (Autor: @floorball_frames)
TASR|19. okt 2025 o 13:29
Pre Slovenky išlo o poslednú hernú previerku pred decembrovými majstrovstvami sveta.

Six Nations Floorball Challenge

Slovensko - Dánsko 2:1 pp a sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 31. Červená, rozh. nájazd: Pudišová - 12. Faldenová

NAUMBURG. Slovenské florbalistky sa rozlúčili s turnajom Six Nations Floorball Challenge v nemeckom Naumburgu víťazne.

V nedeľnom záverečnom vystúpení triumfovali nad hráčkami Dánska 2:1 po samostatných nájazdoch.

Zverenky trénera Michala Jedličku v Nemecku neprehrali ani jeden zápas a celkový triumf na turnaji si zaistili už v sobotu.

Pre Slovenky išlo o poslednú hernú previerku pred decembrovými majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia od 6. do 14. decembra v Česku.

Hlasy po zápase

Michal Jedlička, tréner SR: „Z pohľadu na výsledok sa nám to veľmi dnes nedarilo, no snažili sme sa a hru sme v podstate kontrolovali. Mali sme veľa šancí, ale nedokázali sme skórovať, čiže sme sa trápili v koncovke. Bol to súboj, ktorý sa občas stane, že vám tam proste z ničoho nepadne gól. Nielen s víťazstvom v tomto súboji, ale celkovo môžem vysloviť spokojnosť.“

Pavlína Farulová, brankárka SR: „Bol to posledný zápas na turnaji a už koncentrácia a ani telo nefunguje tak, ako by sme si predstavovali. Boli sme síce lepším tímom a tlačili sme Dánky, no hrozili nám nebezpečnými protiútokmi. Som však rada, že sa nám to podarilo dotiahnuť do víťazného konca, no bol to náročný duel.“

Florbal

    Slovenky nezaváhali ani raz. Medzinárodný turnaj ovládli s piatimi výhrami
    dnes 13:29
