Kadetky píšu históriu slovenskej hádzanej. Kde sledovať finále ME U17? (TV program)

Slovenské hádzanárky do 17 rokov.
Slovenské hádzanárky do 17 rokov. (Autor: Facebook/Slovak Handball Federation)
Sportnet|10. aug 2025 o 06:30
Pozrite si TV program ME v hádzanej žien do 17 rokov 2025. Slovensko hrá finále proti Chorvátsku.

PODGORICA. Slovenské hádzanárky píšu na ME hráčok do 17 rokov v Podgorici neuveriteľný príbeh. Dosiahli úspech, ktorý azda nečakali ani ony.

Zverenky Pavla Streichera, ktoré si museli postup na šampionát vybojovať v kvalifikácii, sa prebojovali do nedeľňajšieho finále. 

V play-off najskôr zdolali favorizované Dánsko 30:29 a v piatkovom semifinále zastavili aj domáce reprezentantky na ceste za vytúženým zlatom (29:27). 

O to zabojujú Slovenky, pričom výsledok druhého semifinále určil, že si druhýkrát nezmerajú sily so Španielkami, ale budú čeliť Chorvátkam.

"Sme vo finále, čo k tomu dodať... Dostala nás tam bojovnosť a zomknutosť nášho tímu. Sme veľmi hrdí na tento tím a urobíme všetko pre to, aby víťazstvo nad Čiernou Horou nebolo posledné na týchto ME," povedal Streicher.

Kde sledovať ME v hádzanej žien do 17 rokov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Šance Sloveniek sú pomerne vysoké. Kým ony si s Čiernou Horou poradili, hostiteľská krajina v skupine zdolala Chorvátsko poľahky 31:20.

Celý turnaj vysiela televízna stanica Sport 1 a inak tomu nebude ani v záverečný deň ME. Najskôr sa fanúšikovia hádzanej môžu tešiť na zápasy o umiestnenie. O 17.00 h na začne zápas o 3. miesto a vrcholom bude finále od 19.30 h.

"Je to neuveriteľný pocit postúpiť do finále na takomto obrovskom podujatí. Verím, že vyhráme a donesieme domov zlato," dodala Mária Bartková.

"Tento tím má na medailu," prognózoval po zápase Vladimír Haber, bývalý československý reprezentant v úlohe spolukomentátora stanice Sport 1.

Slovenky už majú istú účasť aj na budúcoročných MS do 18 rokov.

