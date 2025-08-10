Kadetky píšu históriu slovenskej hádzanej. Kde sledovať finále ME U17? (TV program)

PODGORICA. Slovenské hádzanárky píšu na ME hráčok do 17 rokov v Podgorici neuveriteľný príbeh. Dosiahli úspech, ktorý azda nečakali ani ony.
Zverenky Pavla Streichera, ktoré si museli postup na šampionát vybojovať v kvalifikácii, sa prebojovali do nedeľňajšieho finále.
V play-off najskôr zdolali favorizované Dánsko 30:29 a v piatkovom semifinále zastavili aj domáce reprezentantky na ceste za vytúženým zlatom (29:27).
O to zabojujú Slovenky, pričom výsledok druhého semifinále určil, že si druhýkrát nezmerajú sily so Španielkami, ale budú čeliť Chorvátkam.
"Sme vo finále, čo k tomu dodať... Dostala nás tam bojovnosť a zomknutosť nášho tímu. Sme veľmi hrdí na tento tím a urobíme všetko pre to, aby víťazstvo nad Čiernou Horou nebolo posledné na týchto ME," povedal Streicher.
Šance Sloveniek sú pomerne vysoké. Kým ony si s Čiernou Horou poradili, hostiteľská krajina v skupine zdolala Chorvátsko poľahky 31:20.
Celý turnaj vysiela televízna stanica Sport 1 a inak tomu nebude ani v záverečný deň ME. Najskôr sa fanúšikovia hádzanej môžu tešiť na zápasy o umiestnenie. O 17.00 h na začne zápas o 3. miesto a vrcholom bude finále od 19.30 h.
"Je to neuveriteľný pocit postúpiť do finále na takomto obrovskom podujatí. Verím, že vyhráme a donesieme domov zlato," dodala Mária Bartková.
"Tento tím má na medailu," prognózoval po zápase Vladimír Haber, bývalý československý reprezentant v úlohe spolukomentátora stanice Sport 1.
Slovenky už majú istú účasť aj na budúcoročných MS do 18 rokov.