Jednoduché víťazstvo, hodnotil tréner. Slováci senzačne postúpili a chcú viac

GRONINGEN, BRATISLAVA. Slovensko žije zlaté futsalové časy. Reprezentácia zakončila v apríli kvalifikáciu na druhom mieste a prvýkrát sa dostala na záverečný kontinentálny šampionát. Rovnaké umiestnenie v kvalifikácii obsadila pred šiestimi i ôsmimi rokmi. EURO ale vtedy hralo len dvanásť tímov, dnes ich je šestnásť. Slováci ani raz neprešli cez play off. V roku 2014 historický slovenský úspech zmarili reprezentanti Chorvátska, no dnes sa situácia otočila.

Slovensko - Chorvátsko 5:3 (2:1) Góly: 8. a 35. Směřička, 21. a 28. Drahovský (druhý z pen.), 20. Kozár - 15. Postružin, 36. Horvat, 38. Jelovčič ŽK: Ševčík, Doša (obaja SR). Slovensko: Karpiak (Oberman) - Rick, Kozár, Doša, Drahovský - Serbin, Ševčík, Směřička, Zdráhal, Zaťovič, Brunovský, Čeřovský, Ostrák Chorvátsko: Luketin (Primič) - Jelovčič, Marinovič, Novak, Postružin - Kanjuh, Kustura, Duras, Jurlina, Čekol, Horvat, Sekulič

"Hovorí sa, že futsalové zápasy nevyhrávajú najsilnejšie tímy v rebríčku, ale najsilnejšie tímy v deň zápasu. To sa dnes stalo.

Hoci sme s Chorvátmi ikskrát prehrali, prišiel ten deň, keď sme boli lepší," hodnotil v televíznom prenose futsalový tréner Ján Janík. Ako nováčik šokoval favorita Slováci sa pri premiére na európskom šampionáte vyznamenali. V prvom zápase viedli nad favoritom z Ruska, no napokon prehrali. S Poľskom následne prvýkrát bodovali, umne sa netlačili za víťazstvom a postrážili si remízu. V rozhodujúcom zápase nastúpili proti Chorvátsku. Od prvých sekúnd hýrili aktivitou, tlačili na rozohrávku súpera, vytvárali si šance. Už po dvoch minútach bol blízko gólu po chybe obrany Tomáš Drahovský, no z voleja netrafil priestor brány.

Slováci prvýkrát zaskočili súpera v 8. minúte, keď po umnej prihrávke kapitána Petra Kozára skóroval Martin Směřička. O sedem minút neskôr však prepadli v defenzíve a Chorváti sa dostali späť do zápasu. To, čo Drahovskému nevyšlo v úvode polčasu, si vynahradil v závere. Šestnásť sekúnd pred koncom prvého polčasu našiel parádnym pasom Kozára a kapitán Slovenska strelil veľmi dôležitý gól do šatne.

V druhom polčase ubehlo len šesť sekúnd a zvýšil na 3:1 strelou z diaľky Drahovský. Bol to kľúčový moment, ktorý výrazne pomohol k víťazstvu. "Bol to nacvičený signál. Zväčša to hráme na moju pravú nohu, ale teraz sa nám otvoril iný priestor. Brankárovi clonilo pár hráčov, našťastie to skončilo v sieti. Upokojilo nás to," zhodnotil po zápase Drahovský.

Tréner si bol istý po polhodine Víťazný gól napokon strelil z pokutového kopu. Po faule na Ševčíka zobral na seba zodpovednosť a s prehľadom skóroval. Chorváti začali hrať vabank. Zatlačili Slovákov, no nastrelili len žrď. O štyri minúty neskôr sa presadil aj v druhom polčase Směřička a zvýšil už na 5:1. V závere začali pribúdať slovenské fauly a chorvátske šance, takticky to ale zverenci trénera Mariána Berkyho ustáli. Zo záverečného tlaku už pramenili len dva chorvátske zásahy.

"Relatívne jednoduché víťazstvo, išli sme za ním, túžili sme po tom. Iste, bolo to náročné na psychiku a nerodilo sa to ľahko, ale keď bol stav 5:1, už som tomu veril," hodnotil po zápase tréner Berky. "Bolo jasné, že pôjdu do power-play a na to sme sa dobre pripravili, presne sme vedeli, čo idú hrať. Trvalo to dlho, dostali sme síce dva góly, ale okrem toho sme ich pustili len k pár strelám, ktoré sme dokázali eliminovať," dodal. Historický moment Už pred zápasom sa hovorilo o vytúženej postupke. "Vyvíja sa to krásne, keďže prvý zápas sme prehrali a druhý remizovali, tak ak to pôjde takto ďalej, tretí vyhráme a pôjdeme ďalej," vravel Drahovský pred tromi dňami v tolkšou Z voleja na instagrame Sportnet.sk.

Scenár vyšiel dokonale. Po očakávanom triumfe Rusov proti Poliakom (5:1) Slováci postúpili so štyrmi bodmi ako druhý najlepší tím skupiny C. "Tie pocity sú neopísateľné, krásne. Podaril sa nám ďalší zápis do histórie - prvýkrát na EURO, prvýkrát sme postúpili do štvrťfinále, dosiahli sme prvé víťazstvo," hovoril Drahovský. "Je to veľká emócia, všetci sme si to užili, hráči aj realizačný tím," zdupľoval Berky. "Je to historický moment pre celý futsal na Slovensku."

Slováci pôsobili rovnako nabudene ako v predošlých dvoch zápasoch. Nevypustili žiadny súboj, vrhali sa do striel, podľa štatistík ich zblokovali desať. Po každej sa radovala celá lavička. "Bol to náročný zápas už len preto, že sme vedeli, že musíme zvíťaziť, zatiaľ čo Chorvátom stačí aj remizovať. Od začiatku sme išli za naším cieľom a bojovali ako jeden tím. Hrali sme tvrdo, predčili ich v dôraze. Myslím si, že sme zvíťazili zaslúžene," poznamenal Drahovský.

Historické víťazstvo v televíznom prenose vyzdvihol aj tréner Janík: "Aby ste vyhrali takýto zápas, musí vám vyjsť všetko. Aj útok, aj obrana, brankár musí podať skvelý výkon, trénerovi musí vyjsť taktika a dobre koučovať. A dnes to všetko sadlo. Blahoželám im, je to fantastický úspech a zadosťučinenie pre všetky futsalové generácie, ktorým sa to nepodarilo." Už dávno nie sme favoriti, vravia Chorváti Slovenských reprezentantov teraz čaká najnáročnejšia previerka. Vo štvrťfinále budú hrať v utorok 1. februára proti topfavoritovi - európskej jednotke a svetovej dvojke Španielsku. Tí v skupine deklasovali nováčikov z Bosny a Hercegoviny (5:1) i Gruzínska (8:0). "V tejto fáze si už nenavyberáme. Ak chceme urobiť ďalší krok, musíme hrať ako dnes - rozumne a agresívne," poznamenal Berky.

Slovensko nemalo šťastie ani na žreb skupiny, Rusi sú v európskom rankingu tretí najlepší tím a piaty na svete. Chorváti sú európska päťka, vo svetovom rebríčku ôsmy. Slovákov nájdete vo svetovom rebríčku až na 27., v európskom na 17. mieste. Napriek tomu sa dokázali kvalifikovať medzi šestnásť najlepších tímov a postúpiť medzi elitnú osmičku.