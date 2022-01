Postavia mu sochu v Starej Ľubovni? Drahovský chce na ME písať históriu

"Samozrejme, že sme chceli zvíťaziť, ale vedeli sme, že bude pre nás dobrá aj remíza a všetky žetóny budú v hre s Chorvátskom. Všetci sa tešíme, pretože sa môže opäť písať história. Vyvíja sa to krásne, keďže prvý zápas sme prehrali a druhý remizovali, tak ak to pôjde takto ďalej, tretí vyhráme a pôjdeme ďalej," vravel autor druhého gólu do siete Poliakov.

Slováci majú po dvoch zápasoch na ME jeden bod za remízu, v prípade sobotňajšej výhry nad Chorvátskom postúpia do štvrťfinále.

"Sú technicky vyspelé mužstvo, mohla by tak na nich platiť dôrazná hra a väčšie nasadenie. Automaticky, ako sa radi hrajú s loptou v útoku, nie vždy sa im potom chce vracať do defenzívy, čo bolo vidieť aj proti Rusku," poznamenal.

Prvé dva duely sa hrali pred prázdnymi tribúnami, aktuálne je však v hre aj možný návrat fanúšikov, čo by Drahovský s celým tímom uvítal.

"Bolo by to skvelé. Je to totiž zvláštne, najmä v hale pre 10-tisíc ľudí, prísť do miestnosti a hrať zápas majstrovstiev Európy len pred kartónmi. S divákmi by boli všetky zápasy ešte zaujímavejšie a mali by väčší náboj," vraví.

So spoluhráčmi si uvedomujú, že sú na dosah veľkého úspechu pre Slovensko a môžu tak spropagovať šport, ktorý aj vinou pandémie neprežíva najľahšie obdobie.

"Vieme, že futsal nemá veľkú popularitu a nedostáva veľký priestor v televíziách, čo je škoda. Je to totiž krásny a dynamický šport, v ktorom sa stále niečo deje.

Dúfam, že šampionát či prípadný postup pomôže, aby ľudia zistili, aký krásny šport existuje a budú ho vyhľadávať častejšie. Každý už totiž v živote hral futsal, bežne sa hráva na každej základnej škole, napriek tomu ho ľudia poznajú ako skôr futbal v hale. Verím, že teraz na EURO získame pre futsal fanúšikov."