ONLINE: Slovensko - Chorvátsko dnes (ME v malom futbale 2024)

Slovenská reprezentácia v malom futbale sa od 1. do 8. júna zúčastní ME, ktoré sa budú konať v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny, v Sarajeve. Slováci obhajujú 5. miesto z predošlých ME, ktoré sa uskutočnili v Košiciach.



Slovensko sa nachádza v základnej C-skupine, našimi súpermi budú postupne reprezentácie Chorvátska, Španielska a Česka. Základných skupín je celkovo šesť, do vyraďovacej fázy postupujú priamo prvé dva tímy v skupine a následne štyri najlepšie celky z tretích priečok.



Nominácia Slovenska na ME v malom futbale v Sarajeve 1.-8.6.:



Brankári: Erik Feriančik, Martin Kapraľ



Hráči v poli: Rudolf Beliš, Roland Černák, Martin Ďuráči, Dušan Dzíbela, Jakub Hudec, Erik Jendrišek, Martin Jurkemik, Filip Kis, Adam Kuľha, Dušan Malovec, Tomáš Mikluš, Milan Nestorik, Miroslav Porvazník, Jaroslav Repa, Peter Terpaj