Slovenky vyzvú v druhom zápase Belgičanky. Kde sledovať MS vo volejbale žien 2025? (TV program)

PHUKET. Slovenské volejbalistky sú na majstrovstvách sveta vôbec po prvý raz v histórii.
Svetový šampionát sa začal už v piatok 22. augusta a potrvá do 7. septembra v Thajsku. Dejiskami zápasov budú štyri mestá - Bangkok, Čiang Mai, Nakhon Ratčasima a Phuket.
Slovenky figurujú v skupine B. Už v prvý deň turnaja čelili favorizovaným Taliankam, čo sa ukázalo aj na palubovke. Napriek bojovnému výkonu prehrali jasne 3:0.
Teraz si zmerajú sily s Belgičankami, ktoré ovládli svoj úvodný zápas rovnako presvedčivo proti Kube.
Zápas je na programe o 15:30 h v Phukete, v televízii ho odvysiela stanica STVR Šport.
Z každej skupiny postúpia najlepšie dva tímy do vyraďovacej časti turnaja.
Slovenky budú bojovať nielen o postup zo skupiny, ale v prípade priaznivého postavenia v rebríčku a na základe účinkovania na MS aj o účasť v kvalifikácii na olympijské hry 2028 v Los Angeles.
Nominácia Slovenska na MS vo volejbale žien 2025
Nahrávačky: Barbora Koseková (MHB Békéscsaba/Maď.), Anna Kohútová (FC Argeș Pitešť/Rum.)
Smečiarky: Karin Palgutová (LOVB Houston/USA), Zuzana Šepeľová (Levallois Paris Saint-Cloud/Fr.), Karolína Fričová (Les Burdis Bordeaux/Fr.), Lucia Herdová (Steel Volley Linz-Steg/Rak.), Simona Jelínková (VK Dukla Liberec/ČR)
Blokárky: Tereza Hrušecká (Rapid Bukurešť/Rum.), Nina Wienand-Herelová (VC Wiesbaden/Nem.), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Sens Volley 89/Fr.)
Univerzálna hráčka: Karin Šunderlíková (Vasas Budapešť/Maď.)
Liberky: Ema Magdinová (Slávia UK Bratislava), Skarleta Jančová (VK Slovan Bratislava)
Realizačný tím: Michal Mašek (hlavný tréner), Martino Volpini, Michal Matušov (asistenti trénera), Richard Nemec (kondičný tréner), Radoslaw Kolanski (fyzioterapeut), Daniel Bruch (štatistik), Ján Uhlárik (tímový manažér), Tomáš Štulajter (mediálny manažér)