Slováci sa proti Kosovu môžu spoľahnúť na divákov. Už nie je voľná žiadna vstupenka

Semifinálový zápas baráže o postup na futbalové MS 2026 medzi Slovenskom a Kosovom (26. marca o 20.45 h v Bratislave) je vypredaný.
Všetky vstupenky, ktoré dal Slovenský futbalový zväz (SFZ) do online predaja, našli svojich majiteľov.
„S veľkým potešením oznamujeme, že semifinálový barážový zápas o postup na svetový šampionát Slovensko – Kosovo je oficiálne vypredaný. Je to jasný dôkaz, že slovenská reprezentácia má silnú podporu a tento zápas je pre našich fanúšikov mimoriadne atraktívny a dôležitý.
Sme presvedčení, že na Národnom futbalovom štadióne vytvoria fantastickú atmosféru. Práve plné tribúny môžu dodať hráčom potrebnú energiu k maximálnemu výkonu a prekonaniu neľahkej prekážky.
Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým fanúšikom za ich obrovský záujem a podporu. Spolu sme silní,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku riaditeľ marketingu SFZ Lukáš Donoval.
V prípade, že sa ešte uvoľní akýkoľvek počet vstupeniek z už rezervovaného počtu určeného pre partnerov SFZ, ako aj pre UEFA a tiež Futbalovú asociáciu Kosova, budú dané do online predaja ako samostatné vstupenky.
SFZ zároveň oznámil, že v online predaji budú samostatné vstupenky zo zostávajúcich voľných kapacít na prípadné finále baráže, v ktorom by Slovensko nastúpilo proti jednému z dvojice Turecko – Rumunsko (31. marca o 20.45 h v Bratislave). Záujemcovia si ich môžu zakúpiť na www.vstupenkysfz.sk.