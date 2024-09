Calzonovi vyšiel revanš za svoj debut, Slováci sú v Lige národov stopercentní

Liga národov - C-divízia, skupina 1

KOŠICE. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvládli septembrový asociačný termín a do Ligy národov 2024/2025 vstúpili dvoma víťazstvami.

V 21. minúte sa Haraslín snažil presadiť kľučkou do protipohybu Sejdajeva, ten ho v šestnástke fauloval a VAR potvrdil pokutový kop pre domácich. Duda z bieleho bodu nezaváhal, Dženetova prekonal strelou z ľavej žrdi - 1:0.

Haraslín sa dostal v 16. minúte k priamemu kopu, no z ostrého uhla poslal prízemnú strelu iba do pripraveného brankára Dženetova.

Haraslín sa na pravej strane dostal k strele z hranice šestnástky, ktorú tečoval jeden z hráčov Azerbajdžanu, no Dženetov pohotovo zareagoval na zmenu smeru lopty.

II. polčas

Slováci mali aj v úvode druhého polčasu zápas vo svojej réžii. Hru držali ďaleko od Dúbravku a nebezpeční boli aj v ofenzíve.

V 52. minúte sa Haraslín uvoľnil cez Mammadova, no jeho strelu vyrazil brankár. Po hodine hry sa Azerbajdžan dostal do hry, ťažil aj z defenzívnych zaváhaní Slovákov, ale tí nedovolili súperovi dostať sa do vážnejšej šance.