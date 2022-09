Calzonovi debut na lavičke Slovenska vôbec nevyšiel. Azerbajdžan rozhodol v 95. minúte

Liga národov - 3. skupina C-divízie (Trnava)

Hostí poslal do vedenia v 44. minúte Renat Dadašov, v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal z jedenástky Erik Jirka, ale v 90.+5 min rozhodol o výsledku Hodžat Haghverdi.

Slováci uzavrú účinkovanie v súťaži v nedeľu o 18.00 h súbojom s Bieloruskom v srbskom meste Bačka Topola. Zostup im nehrozí, play out čaká bez ohľadu na výsledok na posledných Bielorusov.

Priebeh zápasu Slovensko - Azerbajdžan v Lige národov

I. polčas:

Calzona nasadil do základnej zostavy jedného debutanta, na pravom kraji obrany sa predstavil Vallo. V úvode sa hralo vo veľmi vlažnom tempe, Slováci poslali niekoľko prudších centrov do šestnástky, no nedokázali po nich ohroziť Magomedalijeva v azerbajdžanskej bránke.

Domáci doplácali aj na nepresnosti, ktorými si kazili pokusy o rýchlejšie akcie už v zárodku. Po žltej karte pre hosťujúceho Almeidu za faul na Boženíka mali Slováci k dispozícii priamy kop, z ktorého vystrelil Bénes, Magomedalijev sa natiahol a kvalitný zákrokom uchoval bezgólový stav.