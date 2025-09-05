ONLINE: Slovensko - Andorra dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE (skupina D)

SKALICA. Slovensko a Andorra dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.
Stretnutie hostí Mestský štadión v Skalici, úvodný výkop je naplánovaný na 18:00 h.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Andorra dnes LIVE (kvalifikácia ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027, skupina D, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia na ME U21 2025/2026
05.09.2025 o 18:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Andorra
Prenos
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov začína kvalifikáciu na ME 2027. Jej prvým súperom bude Andorra. Stretnutie hrané v Skalici sa začína o 18:00. O štyri dni neskôr sa sokolíci predstavia na pôde Moldavska.
Hlavný tréner Jaroslav Kentoš nominoval na septembrové stretnutia až 10 debutantov. "V tomto zložení budeme hrať prvýkrát, ale neobávam sa toho. Budeme sa držať našich princípov a chceme produkovať aktívny futbal. Bez ohľadu na to, či hráme s Andorrou, Moldavskom alebo Anglickom. Náš štýl hry sa meniť nebude. Verím, že čo najskôr vybudujeme systém hry, aby sme hrali na dobrej úrovni. Koncentrujeme sa na to, aby sme hráčov čo najlepšie pripravili a verím, že to zvládneme."
Nominácia SR U21:
Brankári: Dominik Ťapaj, Adam Hrdina, Jakub Badžgoň
Obrancovia: Hugo Pávek, Timotej Hranica, Jakub Jakubko, Daniel Danihel, Filip Mielke, Samuel Bagín, Matej Riznič, Tomáš Marušin
Stredopoliari: Vincent Chyla, Samuel Gidi, Ján Murgaš, Mário Sauer, Adrián Fiala, Karol Blaško, Miroslav Sovič
Útočníci: František Kóša, Andy Masaryk, Nino Marcelli, Alexej Maroš, Lukáš Prokop, Adam Griger
Hlavný tréner Jaroslav Kentoš nominoval na septembrové stretnutia až 10 debutantov. "V tomto zložení budeme hrať prvýkrát, ale neobávam sa toho. Budeme sa držať našich princípov a chceme produkovať aktívny futbal. Bez ohľadu na to, či hráme s Andorrou, Moldavskom alebo Anglickom. Náš štýl hry sa meniť nebude. Verím, že čo najskôr vybudujeme systém hry, aby sme hrali na dobrej úrovni. Koncentrujeme sa na to, aby sme hráčov čo najlepšie pripravili a verím, že to zvládneme."
Nominácia SR U21:
Brankári: Dominik Ťapaj, Adam Hrdina, Jakub Badžgoň
Obrancovia: Hugo Pávek, Timotej Hranica, Jakub Jakubko, Daniel Danihel, Filip Mielke, Samuel Bagín, Matej Riznič, Tomáš Marušin
Stredopoliari: Vincent Chyla, Samuel Gidi, Ján Murgaš, Mário Sauer, Adrián Fiala, Karol Blaško, Miroslav Sovič
Útočníci: František Kóša, Andy Masaryk, Nino Marcelli, Alexej Maroš, Lukáš Prokop, Adam Griger
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.