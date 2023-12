Najviac hráčov je z OHL. Vizitky slovenských reprezentantov na MS v hokeji U20 2024

GÖTEBORG. Slovenskí mladíci sa ako tradične predstavia na prelome rokov MS v hokeji do 20 rokov 2024. Záverečný turnaj sa hrá od 26. decembra 2023 do 5. januára 2024 vo švédskom Göteborgu Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2024

Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2024 Do Švédska odletelo 28 hráčov, ktorí odohrali dva prípravné zápasy proti Fínsku a Nemecku. Záverečná nominácia na šampionát však musí obsahovať o dvoch hráčov menej. Istotou je Adam Sýkora, ktorý ponesenie na svojom drese kapitánske céčko. Asistentmi kapitána budú Filip Mešár a Samuel Honzek.

Najviac Slovákov pôsobí v zámorskej juniorke OHL - až 6. Päť hráčov je z Tipos extraligy, rovnaký počet hrá v americkej USHL. Po dvaja hráči v slovenskej reprezentácii pôsobia v zámorských WHL, QMJHL a NCAA. V tíme je aj po jednom zástupcovi z AHL, švédskej druhej najvyššej súťaže HockeyAllsvenskan, švédskej juniorky, fínskej juniorky, kanadskej BCHL a Slovenskej hokejovej ligy, Pozrite si krátke vizitky všetkých slovenských reprezentantov na MS v hokeji do 20 rokov 2024 (MS U20). Rastislav Eliaš Vek: 19



19 Pozícia: brankár



brankár Klub: HIFK U20 (Fínsko) Eliaš je predpokladanou brankárskou trojkou Slovenska na MS do 20 rokov. Keď vychytal striebro na Hlinka Gretzky Cupe 2021, bol považovaný za veľký talent pred draftom 2022, kde si ho napokon nevybrali. Dvakrát sa zúčastnil na nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs.

Adam Gajan Vek: 19

19 Pozícia: brankár

brankár Klub: Green Bay Gamblers (USHL) Adam Gajan sa na MS do 20 rokov 2023 stal najlepším brankárom turnaja, keď sa ako spočiatku neznámy mladík stal hviezdou. Skvelé výkony v minulej sezóne mu vyniesli post najvyššie draftovaného brankára slovenskej histórie i roku 2023, keď si ho z 35. miesta vybrali Chicago Blackhawks. V sezóne 2023/24 je najvyťažovanejším brankárom v USHL. Samuel Urban Vek: 18

18 Pozícia: brankár

brankár Klub: Sioux City Musketeers (USHL) Urban bol jednotkou slovenskej reprezentácie do 18 rokov na šampionáte v roku 2023, kde mladíci obsadili štvrtú priečku. Napriek výborným výkonom si ho na drafte do NHL nik nevybral. Pokúša sa preraziť v zámorí, o rok by mal prestúpiť na univerzitu. Richard Baran Vek: 18

18 Pozícia: obranca

obranca Klub: Victoria Grizzlies (BCHL - Kanada) Baran vymenil Slovensko za zahraničie už ako 16-ročný. Pôvodne hrával vo Švédsku, vlani sa presunul za more a tento rok je jeho prvým v nižšej juniorskej BCHL, kde si oblieka dres Victorie Grizzlies. Nastúpil vo všetkých zápasoch na posledných MS do 18 rokov.

Jakub Chromiak

Vek: 18

18 Pozícia: obranca

obranca Klub: Kingston Frontenacs (OHL) Jakub Chromiak je jednou z mála slovenských nádejí pred draftom 2024, kde by mohol byť najvyššie vybratým Slovákom. Uprostred sezóny 2023/24 menil dres, zo Sudbury ho vymenili do Kingstonu. Je mladším bratom Martina Chromiaka, ktorý hráva na farme Los Angeles Kings. Jozef Viliam Kmec Vek: 19

19 Pozícia: obranca

obranca Klub: Prince George Cougars (WHL) Urastený košický rodák sa ako obranca rád zapája do ofenzívy, čo ukázal už v príprave proti Fínsku. Je druhým najproduktívnejším zadákom Prince George vo WHL. Hral už na troch juniorských majstrovstvách sveta. Marián Moško Vek: 19

19 Pozícia: obranca

obranca Klub: Cornell University (NCAA) Moško v minulej sezóne zaujal výkonmi v americkej USHL a dostal sa do NCAA, kde pôsobí na Cornell University. V Severnej Amerike je už od ukončenia základnej školy. V sezóne 2021/22 sa stal strieborným medailistom na Hlinka Gretzky Cupe a pomohol reprezentácii do 18 rokov vrátiť sa medzi elitu.

Dávid Nátny Vek: 19

19 Pozícia: obranca

obranca Klub: Hk 32 Liptovský Mikuláš (Tipos extraliga) Nátny je jedným z mála reprezentantov, ktorí nikdy nepôsobili v zahraničí. Odchovanec Martina debutoval v Tipos extralige za Duklu Trenčín, pred rokom hrával za Prešov a v prebiehajúcom ročníku si našiel angažmán v Liptovskom Mikuláši. Milan Pišoja Vek: 18

18 Pozícia: obranca

obranca Klub: HK Dukla Ingema Michalovce (Tipos extraliga) Pišoja si v sezóne 2023/24 vybojoval stále miesto v drese extraligových Michaloviec. Pripísal si v nej prvé body i prvý gól v najvyššej seniorskej súťaži. V prípade nominácie ho čakajú prvé majstrovstvá sveta do 20 rokov. Luka Radivojevič Vek: 16

16 Pozícia: obranca

obranca Klub: Örebro HK/Örebro HK U20 (Švédsko) Radivojevič si vďaka výkonom vo Švédsku či na poslednom Hlinka Gretzky Cupe vyslúžil povesť jedného z najväčších slovenských talentov medzi obrancami. Ako 16-ročný sa stal prvým hráčom narodeným v roku 2007 s debutom vo švédskej najvyššej súťaži (SHL). Je synom Branka Radivojeviča, dvojnásobného medailistu zo seniorských majstrovstiev sveta.

Maxim Štrbák Vek: 18

18 Pozícia: obranca

obranca Klub: Michigan State University (NCAA) Štrbák by mal byť hlavným ťahúňom defenzívy Slovenska pri neúčasti Šimona Nemca. Na MS do 18 rokov potvrdil vodcovskú povahu, ako kapitán doviedol národný tím do semifinále. Syn Martina Štrbáka bol draftovaný Buffalom Sabres v roku 2023 v 2. kole z celkovej 45. pozície a je jediným draftovaným bekom v mužstve. Boris Žabka Vek: 19

19 Pozícia: obranca

obranca Klub: HC Topoľčany (Slovenská hokejová liga) Žabka je dlhoročný reprezentant. Je držiteľom striebornej medaily z Hlinka Gretzky Cupu a v minulosti sa predstavil na majstrovstvách sveta do 18 i 20 rokov. V roku 2022 sa stal slovenským majstrom so Slovanom Bratislava. Peter Císar Vek: 18

18 Pozícia: útočník

útočník Klub: Fargo Force (USHL) Císar pôsobí dlhodobo v Spojených štátoch, kde sa odsťahoval už ako 14-ročný. V prebiehajúcej sezóne zaznamenal výrazné bodové zlepšenie po prestupe do Fargo Force. Na MS do 20 rokov ešte nehral, bude sa môcť zúčastniť aj o rok.

Alex Čiernik Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: Västerviks IK (Švédsko - 2) Čiernik patrí k najpríjemnejším prekvapeniam v druhej najvyššej švédskej súťaži, kde sa stal oporou klubu Västerviks IK. V rozlete ho pribrzdilo zranenie. V poslednom drafte si ho zvolil klub Philadelphia Flyers zo 120. priečky, jeho otec Ivan v NHL odohral 89 zápasov. František Dej Vek: 18

18 Pozícia: útočník

útočník Klub: Sherbrooke Phoenix (QMJHL) Dej pôsobil dlhé roky v systéme Slovana Bratislava a pred sezónou 2023/24 sa vybral na skusy do kanadskej juniorskej QMJHL. Na MS do 20 rokov sa predstavil už vlani. Jeho najväčšou zbraňou je dlhá hokejka, je šikovný s pukom. Dalibor Dvorský Vek: 18

18 Pozícia: útočník

útočník Klub: Sudbury Wolves (OHL) Dvorský bude jedným z hlavných ťahúňov slovenského tímu na turnaji. Ide o najvyššie draftovaného hráča v zostave, St. Louis Blues si ho zvolili z 10. priečky v poslednom výbere talentov. Začiatok sezóny mu nevyšiel, preto sa v októbri pobral do Kanady, kde od začiatku angažmánu v Sudbury absolútne dominuje.

Samuel Honzek Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: Vancouver Giants (WHL) Samuel Honzek bol druhým najvyššie vybratým Slovákom na poslednom drafte, zo 16. pozície si ho zvolili Calgary Flames. Trenčiansky rodák sa v druhej sezóne v zámorí stal kapitánom Vancouveru Giants. Práve odchod za more mu pomohol dostať sa do povedomia skautov, keďže vo WHL predvádzal od začiatku výnimočné výkony. Roman Kukumberg Vek: 18

18 Pozícia: útočník

útočník Klub: Sarnia Sting (OHL) Kukumberg je jedným z viacerých synov slávnych otcov v nominácii, jeho otec Roman starší je trojnásobným víťazom slovenskej extraligy i šampiónom KHL. Roman mladší v minulom ročníku pôsobil v Slovane či v Modrých krídlach. Seniorské súťaže vymenil pred sezónou 2023/24 za juniorské, odišiel do OHL. Patrik Masnica Vek: 18

18 Pozícia: útočník

útočník Klub: HC Slovan Bratislava (Tipos extraliga) Masnica už má za sebou v ročníku 2023/24 debutový zápas i prvý gól v Tipos extralige. Martinský odchovanec pôsobí v Slovane, v minulosti hrával ako dorastenec v Česku. Na posledných MS do 18 rokov patril k ťahúňom reprezentácie.

Filip Mešár Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: Kitchener Rangers (OHL) Mešár je jedným z najznámejších hokejistov, ktorí sa predstavia na blížiacom sa juniorskom svetovom šampionáte. Pre minuloročný prvokolový draftový výber Montrealu Canadiens pôjde už o štvrté majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Pre prípadný úspech bude jeho bodový i herný prínos kľúčový, na turnaj si bude chcieť preniesť úchvatnú formu z klubu. Martin Mišiak Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: Erie Otters (OHL) Mišiak má povahu šampióna. Dokázal to, keď už v prvej sezóne v USA vyhral titul v USHL a vďaka tomu si ho Chicago Blackhawks vybrali v druhom kole draftu. Energický forvard by mal podkúriť súperovým obranám útočnými zručnosťami i neúnavným forčekingom. Juraj Pekarčík Vek: 18

18 Pozícia: útočník

útočník Klub: Dubuque Fighting Saints (USHL) Pekarčík si vystrieľal draft na minuloročných MS do 18 rokov. Vtedy patril k jednoznačným lídrom tímu pri ceste do semifinále, bol druhým najproduktívnejším hráčom po Daliborovi Dvorskom, s ktorým by sa jedného dňa mohol stretnúť v NHL v drese St. Louis. Kariéru za morom v USHL odštartoval famózne.

Servác Petrovský Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: Owen Sound Attack (OHL) Keď príde do reprezentácie, zvykne bodovať. Petrovský sa doteraz predstavil na dvoch ukončených MS do 20 rokov a v 9 dueloch zaknihoval 4 góly a 6 bodov. Prospekt Minnesoty Wild je známy dobrou strelou aj čítaním hry. Peter Repčík Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: Drummondville Voltigeurs (QMJHL) Repčík prežíva životnú sezónu po letnom prestupe do Drummondville. Na šampionáte bude chcieť nadviazať na produktivitu z klubovej scény i na vlaňajšie majstrovstvá sveta, na ktorých bol najproduktívnejším hráčom Slovenska. Strelil góly Fínom i Američanom. Markus Suchý Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: HK Poprad (Tipos extraliga) Na MS do 20 rokov sa ešte nikdy nepredstavil. Vrcholovú scénu pozná len zo šampionátu do 18 rokov či z rozprávania otca Radoslava, ktorý získal striebro i bronz na seniorských majstrovstvách. Rodák z Arizony si vybojoval pozvánku výkonmi v extraligovom Poprade, kde sa vrátil počas minulej sezóny z Kanady.

Adam Sýkora Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: Hartford Wolf Pack (AHL) Sýkora bude pri neúčasti hráčov z NHL jediným slovenským reprezentantom hrajúcim v AHL, preto by mal plniť rolu lídra. V drese Hartfordu Wolf Pack pôsobí od konca minulej sezóny. Má skúsenosti zo seniorských majstrovstiev sveta v roku 2022, na ktorých strelil gól vo štvrťfinále. Alex Šotek Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: HK Poprad/AquaCity Pikes (Tipos extraliga/Slovenská hokejová liga) Šotek hráva v slovenskej najvyššej súťaži už štvrtú sezónu. Postupne dostával dôležitejšiu rolu i viac zápasov a v súčasnosti je stabilnou súčasťou HK Poprad. V prípravnom zápase proti Fínsku bol jediným slovenským strelcom. Adam Žlnka Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: Waterloo Black Hawks (USHL) Otáznikom v kariére Adama Žlnku bolo vážne zranenie, ktoré ho pripravilo o väčšiu časť preddraftovej sezóny. Napriek tomu však jeho kvality nezostali nepovšimnuté a v roku 2022 si ho zvolili Arizona Coyotes v 7. kole. V poslednom období vyzerá byť fit, a tak by sa mal predstaviť na svojich druhých juniorských majstrovstvách sveta.