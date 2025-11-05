Slováci začali boj o paralympiádu úspešne. Rozhodli už v prvej tretine, štvorgólový kapitán

Kvalifikácia o ZOH
Kazachstan - Slovensko 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Góly: 3. Večerek, 5., 8., 19. a 36. Joppa, 40. Korman
JESSHEIM. Slovenská reprezentácia v parahokeji vstúpila úspešne do boja o účasť na budúcoročných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V stredajšom úvodnom zápase na kvalifikačnom turnaji v nórskom Jessheime zdolali Kazachstan 6:0. Štyrmi gólmi sa blysol kapitán tímu Martin Joppa a pridal aj asistenciu.
V ďalšom stredajšom stretnutí v Nórsku uspela Kórejská republika, ktorá triumfovala nad Japonskom 2:1.
Slováci sa stretnutú ešte s ďalším štyrmi súpermi. Postupne ich čaká Japonsko, Švédsko, Nórsko a turnaja ukončia v pondelok proti Kórejskej republike.
Hrá sa systémom každý s každým bez playoff. Prvé dva tímy postúpia na ZOH.
VIDEO: Záznam zápasu Kazachstan - Slovensko
Slovenskí reprezentanti v premiére pod piatimi kruhmi v roku 2022 v Pekingu obsadili siedmu priečku.
Program Slovenska:
štvrtok 6. novembra 12:00 Slovensko – Japonsko
piatok 7. novembra 12:00 Slovensko – Švédsko
nedeľa 9. novembra 19:00 Nórsko – Slovensko
pondelok 10. novembra 15:30 Slovensko – Kórejská republika