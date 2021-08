Borbély: Dúbravku môže čoskoro ohroziť Greif. Rodák by mal prestúpiť

Spomedzi náhradníkov nechytá ani nová posila RCD Mallorca Dominik Greif, ani Adam Jakubech po návrate do Lille, ani Dominik Holec v Sparte Praha. Do reprezentácie sa tak premiérovo dostal 29-ročný František Plach, stabilná jednotka Piastu Gliwice.

Má slovenská reprezentácia vážny problém?

Je to ťažká pozícia pre hlavného trénera. Musí akceptovať problém svojich brankárov a je to značne hendikepujúce aj preňho. Brankár je pre mužstvo dôležitý element. Ale netreba to dramatizovať, všetci traja brankári v nominácii sú dostatočne kvalitní a mali by sa dokázať jednorazovo zmobilizovať na hranici výkonnosti.

Je možné že si tri zápasy podelia všetci traja brankári?

Ak jednému brankárovi zápas nevyjde, automaticky príde k zmene. Ale naopak, ak bude výkon bezchybný, nebude dôvod na zmenu. Všetko vyplynie zo situácie na ihrisku a od naplnenia očakávaní v danom momente.

Môže rozhodnutie trénera ovplyvniť aj najbližší víkend a posledné kolo pred zrazom? Trebárs, ak by Kuciak opäť vypadol zo zostavy, prípadne ak by sa do nej Rodák vrátil...