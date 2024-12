Legendárny Rakúšan triumfoval na úvodnom podujatí. Domáci skokan skončil za pódiom

Obhajca veľkého glóbusu zaletel do vzdialenosti 138 m a od rozhodcov získal známku 167,2 b.

Prestížne podujatie pokračuje 1. januára tradičnou novoročnou súťažou v Garmisch-Partenkirchene.

"Trojnásobný triumf rakúskych farieb na úvod Turné, to je paráda. V oboch kolách to bolo z mojej strany ozajstné harakiri, ale všetko napokon dobre dopadlo," uviedol Kraft do kamier rakúskej televízie ORF.