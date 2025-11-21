Japonci vyhrali úvodnú súťaž miešaných tímov. Rakúšanom chýbal obhajca veľkého glóbusu

Tím Japonska oslavuje víťazstvo.
Tím Japonska oslavuje víťazstvo. (Autor: TASR/NTB via A)
TASR|21. nov 2025 o 18:36
ShareTweet0

Počas víkendu budú v akcii aj slovenskí reprezentanti Hektor a Kira Mária Kapustíkovci i Tamara Mesíková.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Lillehammer

Výsledky - súťaž miešaných tímov:

Poradie

Krajina

Počet bodov

1.

Japonsko (Nozomi Marujamová, Ren Nikaido, Juki Itová a Rjójú Kobajaši)

1034

2.

Slovinsko (Nika Prevcová, Timi Zajc, Nika Vodanová, Domen Prevc)

1025,1

3.

Rakúsko (Julia Mühlbacherová, Stefan Kraft, Lisa Ederová, Jan Hörl)

1023,9

LILLEHAMMER. Japonskí skokani na lyžiach Nozomi Marujamová, Ren Nikaido, Juki Itová a Rjójú Kobajaši sa stali víťazmi úvodného podujatia nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.

V piatkovej súťaži miešaných tímov triumfovali s náskokom 8,9 bodu pred Slovincami.

Tretí skončili Rakúšania (+10,1), ktorí štartovali bez obhajcu veľkého glóbusu Daniela Tschofeniga.

Počas víkendu sú v dejisku ZOH 1994 na programe dve individuálne súťaže mužov a žien.

V kvalifikácii sa predstavia aj traja slovenskí reprezentanti - súrodenci Hektor a Kira Mária Kapustíkovci i Tamara Mesíková.

Skoky na lyžiach

    Tím Japonska oslavuje víťazstvo.
    Tím Japonska oslavuje víťazstvo.
    Japonci vyhrali úvodnú súťaž miešaných tímov. Rakúšanom chýbal obhajca veľkého glóbusu
    dnes 18:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Japonci vyhrali úvodnú súťaž miešaných tímov. Rakúšanom chýbal obhajca veľkého glóbusu