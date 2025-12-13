Suverénny Slovinec ovládol preteky v Nemecku. Kapustík do hlavnej súťaže nepostúpil

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Klingenthal
Muži - individuálna súťaž:
1.
Domen Prevc
Slovinsko
298,5 b (142,5 + 143 m)
2.
Stefan Kraft
Rakúsko
273,0 (132,5 + 133,5)
3.
Philipp Raimund
Nemecko
217,9 (134+131)
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc suverénnym spôsobom triumfoval v individuálnej súťaži Svetového pohára v Klingenthale.
V nemeckom stredisku zvíťazil s 25,5 bodovým náskokom pred Rakúšanom Stefanom Kraftom a upevnil si post lídra celkového poradia. Tretí skončil domáci Philipp Raimund.
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže.