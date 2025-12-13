Suverénny Slovinec ovládol preteky v Nemecku. Kapustík do hlavnej súťaže nepostúpil

Triumfom v Klingenthale si upevnil aj post lídra celkového poradia.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Klingenthal

Muži - individuálna súťaž:

1.

Domen Prevc

Slovinsko

298,5 b (142,5 + 143 m)

2.

Stefan Kraft

Rakúsko

273,0 (132,5 + 133,5)

3.

Philipp Raimund

Nemecko

217,9 (134+131)

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc suverénnym spôsobom triumfoval v individuálnej súťaži Svetového pohára v Klingenthale.

V nemeckom stredisku zvíťazil s 25,5 bodovým náskokom pred Rakúšanom Stefanom Kraftom a upevnil si post lídra celkového poradia. Tretí skončil domáci Philipp Raimund.

Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže.

