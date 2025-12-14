Fantastická forma hneď v úvode sezóny. Slovinec dosiahol už svoje štvrté víťazstvo v rade

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Klingenthal
Muži - výsledky:
1.
Domen Prevc
Slovinsko
275,1 b (141,0 / 140,5 m)
2.
Ren Nikaido
Japonsko
262,1 (141,0/135,0)
3.
Rjóju Kobajaši
Japonsko
261,0 (142,0/133,5)
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval aj v nedeľnej individuálnej súťaži Svetového pohára v Klingenthale.
V nemeckom stredisku zvíťazil pred Japoncami Renom Nikaidom a Rjójuom Kobajašim a upevnil si post lídra celkového poradia. Slovinský skokan triumfoval vo štvrtých pretekoch po sebe.
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže, v kvalifikácii obsadil 56. miesto, keď skočil 117 metrov a dostal 80,7 bodu.