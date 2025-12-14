Fantastická forma hneď v úvode sezóny. Slovinec dosiahol už svoje štvrté víťazstvo v rade

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa teší po triumfe v Klingenthale.
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa teší po triumfe v Klingenthale. (Autor: TASR/DPA)
TASR|14. dec 2025 o 19:44
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Klingenthal

Muži - výsledky:

1.

Domen Prevc

Slovinsko

275,1 b (141,0 / 140,5 m)

2.

Ren Nikaido

Japonsko

262,1 (141,0/135,0)

3.

Rjóju Kobajaši

Japonsko

261,0 (142,0/133,5)

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval aj v nedeľnej individuálnej súťaži Svetového pohára v Klingenthale.

V nemeckom stredisku zvíťazil pred Japoncami Renom Nikaidom a Rjójuom Kobajašim a upevnil si post lídra celkového poradia. Slovinský skokan triumfoval vo štvrtých pretekoch po sebe.

Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže, v kvalifikácii obsadil 56. miesto, keď skočil 117 metrov a dostal 80,7 bodu.

Skoky na lyžiach

    dnes 19:44
