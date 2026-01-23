Slovenkám nechýbalo veľa k postupu do 1. kola. Bližšie k nemu bola Mesíková

Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková a Kira Mária Kapustíková sa neprebojovali do sobotnej hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v japonskom Sappore.
Mesíková obsadila v piatkovej kvalifikácii 43. miesto, tri priečky za postupom. Za skok dlhý 100,5 metra dostala 73,8 bodu a na prienik do hlavnej súťaže jej chýbalo 4,3 bodu.
Kapustíková pristála na značke 98 metrov, dostala 61,5 bodu a skončila na 47. mieste.
Kvalifikáciu ovládla líderka SP Nika Prevcová zo Slovinska, skočila 132,5 metra. V nedeľu je v Sappore na programe ďalšia súťaž.