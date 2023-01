Môj najlepší skok. Diváci boli skvelí, vravel Kubacki po triumfe v Innsbrucku

Turné štyroch mostíkov v Innsbrucku

V druhom kole zaletel líder celkového poradia Svetového pohára do vzdialenosti 121,5 m a pripísal si na konto jubilejný 10. individuálny triumf v prestížnom seriáli, už piaty v tejto sezóne.

V rakúskom Innsbrucku zdolal o 3,5 bodu víťaza úvodných dvoch súťaží Nóra Halvora Egnera Graneruda. Tretí skončil so stratou 8,4 bodu Slovinec Anže Lanišek.

"Je to pre mňa veľmi úspešný deň. Odviedol som dobrú robotu. Druhé kolo mohlo byť aj lepšie, no dôležité je, že som si udržal prvú priečku. Diváci boli skvelí, vytvorili super atmosféru," uviedol Kubacki do kamier stanice Eurosport.

Granerud bol po prvom kole až šiesty, víťaz podujatí v Oberstdorfe i Garmisch-Partenkirchene však v druhom kole dosiahol najdlhší pokus 133 m a poskočil na druhú priečku.

Pred trojkráľovým vyvrcholením Turné v Bischofshofene má pred Kubackim náskok 23,3 bodu.

"V druhom kole som dal do toho všetko a bol z toho môj doposiaľ najlepší skok, aký som predviedol v Innsbrucku.

Teší ma, že som si v celkovom hodnotení Turné udržal solídny náskok, no ešte nie je o ničom rozhodnuté. Bischofhofen bude pre mňa veľká výzva, už sa na ňu teším," zdôraznil Granerud, ktorý sa môže stať prvým nórskym celkovým víťazom Turné od roku 2007, keď cennú trofej získal Anders Jacobsen.