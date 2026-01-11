Preskočil aj lídra šampionátu. Kapustík je po prvom kole senzačne v TOP 10

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík bude v nedeľu premiérovo v kariére bodovať vo Svetovom pohári.
Na podujatí v poľskom Zakopanom postúpil do druhého kola, keď v prvom skočil 131,5 metra a so známkou 117,7 bodu figuroval priebežne na senzačnej ôsmej priečke. Na lídra Jana Hörla z Rakúska strácal 16,7 bodu.
Kapustík bol po prvom kole napríklad aj pred lídrom Svetového pohára a víťazom Turné štyroch mostíkov Domenom Prevcom, Slovinec skočil „iba“ 126,5 metra a bol priebežne dvanásty.
V sobotňajšej kvalifikácii obsadil osemnásťročný Kapustík 31. priečku za skok dlhý 130,5 metra.
Medzi najlepšou päťdesiatkou sa tak predstavil prvýkrát od 21. decembra 2025, keď si vo švajčiarskom Engelbergu zlepšil osobné výsledkové maximum a skončil na 40. priečke.
Po prvom kole bolo isté, že zaznamená prvé slovenské body v SP od 18. decembra 2005, keď Martin Mesík naposledy bodoval v Engelbergu za 29. miesto.
Cez víkend prvýkrát vo Svetovom pohári bodovala aj jeho mladšia sestra Kira Mária Kapustíková, ktorá v slovinskom Ljubne osadila v sobotu sedemnáste a v nedeľu 24. miesto.