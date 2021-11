Obhajca celkového triumfu skončil tretí, prvé preteky ročníka ovládol Geiger

NIŽNIJ TAGIL. Nemecký skokan na lyžiach Karl Geiger zvíťazil v úvodných pretekoch novej sezóny Svetového pohára.

Na veľkom mostíku HS-134 v ruskom Nižnom Tagile dostal 252,4 b. a druhého Japonca Rjoju Kobajašiho zdolal o 8,7 bodu. Tretí skončil nórsky obhajca celkového prvenstva v SP Halvor Egner Granerud (239,7 b).

Geiger predviedol skoky dlhé 134,5 a 133 metrov a pripísal si jedenáste víťazstvo v kariére. "Som naozaj šťastný. nebol som si úplne istý, ako na to som na štarte sezóny, no teraz to už viem," citovala ho agentúra dpa.