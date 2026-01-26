Legendárny Švajčiar nebude prvýkrát od 1998 na ZOH. Komisári uprednostnili mladíka

Simon Ammann.
Simon Ammann.
V roku 2002 získal dve zlaté medaily v Salt Lake City a dva najcennejšie kovy bral aj na ZOH 2010 vo Vancouveri.

Legendárny švajčiarsky skokan na lyžiar Simon Ammann sa nezmestil do zoznamu 175 športovcov, ktorí budú reprezentovať „helvétov“ na blížiacich sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Štyridsaťštyriročný veterán nebude štartovať pod piatimi kruhmi prvýkrát od roku 1998.

Odvtedy nechýbal v žiadnej nominácii Švajčiarov na siedmich za sebou idúcich olympiádach. V roku 2002 získal dve zlaté medaily v Salt Lake City a dva najcennejšie kovy bral aj na ZOH 2010 vo Vancouveri.

Švajčiarski výberoví komisári uprednostnili pred Ammannom iba 19-ročného Felixa Trunza, ktorý ešte nebol na svete v čase, keď sa Ammann stal dvojnásobným olympijským šampiónom v Salt Lake City.

Ammann dosiahol v tejto sezóne Svetového pohára najlepšie 20. miesto, na pódiu stál naposledy v januári 2018. Informovala agentúra AP.

Švajčiarsko budú na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo reprezentovať skokani Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Felix Trunz a medzi ženami Sina Arnetová.

