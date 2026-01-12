Nestarnúci Japonec sa predstaví na domácom podujatí. Debutoval pred 37 rokmi

Nestarnúci Noriaki Kasai sa aj v 53 rokoch zapojí do sezóny Svetového pohára skokanov na lyžiach. Účastník ôsmich olympijských hier figuruje v japonskej nominácii na víkendové preteky doma v Sappore. Uviedol to server skispringen.com s odvolaním sa na japonský tím.
Kasai sa po roku vráti do SP v rámci takzvanej národnej skupiny a znovu tak vylepší vlastný vekový rekord. Medzi elitou debutoval pred 37 rokmi v decembri roku 1988 a od Albertville 1992 do Pjongčangu 2018 štartoval na ôsmich olympijských hrách za sebou.
Pred sezónou vyhlásil Kasai cieľ kvalifikovať sa aj na februárové hry do Talianska, to sa mu však vzhľadom na veľkú konkurenciu v japonskom tíme s vysokou pravdepodobnosťou nesplní.
Pri svojom doteraz poslednom štarte vo Svetovom pohári obsadil Kasai vlani vo februári 45. pozíciu.