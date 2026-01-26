Zväz potvrdil zastúpenie Slovenska aj medzi ženami. Na ZOH sa predstaví Kapustíková

Zväz slovenského lyžovania (ZSL) potvrdil, že Slovensko bude mať napokon zastúpenie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo aj v súťažiach v skokoch na lyžiach žien.
V rámci prerozdelenia kvót pridelila Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) jednu miestenku, ktorú získala na základe aktuálnej výkonnosti, výsledkov a pripravenosti športovkýň Kira Mária Kapustíková.
Slovenská výprava športovcov na ZOH 2026 sa tak rozšírila na číslo 53. Kapustíková bola hlavnou adeptkou na miestenku, v provizórnom rebríčku FIS sa pôvodne ocitla na pozícii garantujúcej miestenku.
Neskôr sa však objavila prvá pod čiarou, keďže prednosť dostali pretekárky, ktoré majú možnosť obsadiť aj súťaž miešaných tímov. Vo Svetovom pohári (SP) reprezentuje Slovensko aj Tamara Mesíková.
Kapustíková patrí k najmladším pretekárkam v rámci SP, 16-ročná reprezentantka Slovenska získala už aj prvé body, keď v slovinskom Ljubne obsadila pred niekoľkými dňami 17. a 24. miesto. V priebežnom poradí SP je na 49. priečke s 21 nazbieranými bodmi.
Na skokanských mostíkoch bude mať Slovensko v súťaži žien pod piatimi kruhmi premiéru. V mužskej kategórii získal miestenku Hektor Kapustík a nadviaže tak na Tomáša Zmoraya, ktorý štartoval vo Vancouveri 2010.