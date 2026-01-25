Slovenské skokanky trápil v Japonsku vietor, Kapustíková pri dopade spadla

TASR|25. jan 2026 o 08:13
Mesíková obsadila na 38. mieste.

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková obsadila v nedeľnej súťaži Svetového pohára v Sappore nebodované 38. miesto za skok dlhý 90,5 metra.

Jej reprezentačná kolegyňa Kira Mária Kapustíková sa dostala na značku 96 metrov, ale pri dopade spadla a patrila jej až 43. priečka.

V zlých poveternostných podmienkach sa skákalo jediné kolo bez kvalifikácie a víťazné double si v japonskom stredisku pripísala Nika Prevcová zo Slovinska.

Tá výkonom 139,5 metra vyrovnala rekord mostíka a upevnila si post suverénnej líderky celkovej klasifikácie SP.

