Kapustík neuspel v kvalifikácii. Netradične o tom nerozhodol len jeho výkon

Na snímke skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
Na snímke skokan na lyžiach Hektor Kapustík. (Autor: TASR)
TASR|23. nov 2025 o 15:27
ShareTweet0

Jeho obuv nespĺňala požadované parametre.

Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši vyhral nedeľné podujatie Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.

Za skoky dlhé 138 a 139,5 metra dostal celkovú známku 290,5 bodu a pripísal si 36. triumf v prestížnom seriáli. Dostal sa aj na čelo celkového hodnotenia SP.

Slovenského reprezentanta Hektora Kapustíka diskvalifikovali. 

Za Kobajašim zaostal Domen Prevc zo Slovinska na druhom mieste o 3,2 bodu, tretí skončil Nemec Felix Hoffmann (+4,3).

V sobotu dominovali na veľkom mostíku v nórskom stredisku Rakúšania, keď kompletne obsadili pódium, v nedeľu z nich skončil najvyššie Stefan Kraft na piatej pozícii.

Víťaz z predošlého dňa Daniel Tschofenig bol siedmy.

Kapustíka diskvalifikovali už v kvalifikácii na nedeľnú súťaž, keďže jeho obuv nespĺňala požadované parametre.

Skočil však iba 113 metrov a preto by sa ani tak do hlavnej súťaže nedostal. V sobotu sa mu to v prvých pretekoch novej sezóny podarilo a obsadil konečné 50. miesto. 

Skoky na lyžiach

    Na snímke skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
    Na snímke skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
    Kapustík neuspel v kvalifikácii. Netradične o tom nerozhodol len jeho výkon
    dnes 15:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Kapustík neuspel v kvalifikácii. Netradične o tom nerozhodol len jeho výkon