Kapustík neuspel v kvalifikácii. Netradične o tom nerozhodol len jeho výkon

Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši vyhral nedeľné podujatie Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.
Za skoky dlhé 138 a 139,5 metra dostal celkovú známku 290,5 bodu a pripísal si 36. triumf v prestížnom seriáli. Dostal sa aj na čelo celkového hodnotenia SP.
Slovenského reprezentanta Hektora Kapustíka diskvalifikovali.
Za Kobajašim zaostal Domen Prevc zo Slovinska na druhom mieste o 3,2 bodu, tretí skončil Nemec Felix Hoffmann (+4,3).
V sobotu dominovali na veľkom mostíku v nórskom stredisku Rakúšania, keď kompletne obsadili pódium, v nedeľu z nich skončil najvyššie Stefan Kraft na piatej pozícii.
Víťaz z predošlého dňa Daniel Tschofenig bol siedmy.
Kapustíka diskvalifikovali už v kvalifikácii na nedeľnú súťaž, keďže jeho obuv nespĺňala požadované parametre.
Skočil však iba 113 metrov a preto by sa ani tak do hlavnej súťaže nedostal. V sobotu sa mu to v prvých pretekoch novej sezóny podarilo a obsadil konečné 50. miesto.