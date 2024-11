Iba 15-ročná Slovenka debutovala vo Svetovom pohári, hneď prvý skok priniesol rekord

Do hlavnej časti postúpilo 40 najlepších skokaniek.

"Neočakávam veľké výsledky, ale v kútiku duše dúfam, že sa mi podarí prebojovať sa do druhého kola. Chcela by som bodovať," povedala Kapustíková v nedávnom rozhovore pre MY Bystrica.

Tento odvážny cieľ sa jej už nepodarilo splniť, keďže jej druhý sobotný skok nebol taký vydarený ako prvý. Skočila 96 metrov a napriek bodovej kompenzácii za nižšie okno, dostala od rozhodcov iba 61,5 bodu.