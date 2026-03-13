Kapustíkovej ušiel postup do hlavnej súťaže. Šťastie však mala jej staršia krajanka

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková sa prebojovala do sobotnej hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára.
V nórskom Holmenkollene obsadila výkonom 88 metrov a ziskom 45 bodov v kvalifikácii na veľkom mostíku posledné postupové 40. miesto.
Jej reprezentačná kolegyňa Kira Mária Kapustíková pristála na značke 82 metrov a s 37,3 bodu ju klasifikovali na nepostupovej 43. priečke.
Z dvojice Sloveniek doposiaľ dokázala v tejto sezóne zabodovať len Kapustíková. Dokopy má 21 bodov, vďaka čomu je v rebríčku päťdesiata.
Zastúpenie v súťaži bude mať aj Česko, keďže Klára Ulrichová obsadila 35. pozíciu. Kvalifikáciu vyhrala Japonka Juki Itová, ktorá skočila 125,5 metra.