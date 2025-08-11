Škandál s kombinézami stále vyšetrujú. FIS vzniesla formálne obvinenie

Nórski skokani na lyžiach
Nórski skokani na lyžiach (Autor: TASR/AP)
11. aug 2025 o 14:45
Nórov čaká potenciálny trest od etickej komisie.

MNÍCHOV. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) formálne obvinila dvoch nórskych skokanov na lyžiach Andresa Lindvika a Johanna Andreho Forganga a troch členov realizačného tímu Magnusa Brevika, Thomasa Lobbena a Adriana Liveltena z porušenia etických a súťažných pravidiel v súvislosti so škandálom s úpravou kombinéz na tohtoročných majstrovstvách sveta.

Ako uviedla agentúra AP, všetkých čaká potenciálny trest od Etickej komisie FIS.

K vyšetrovaniu prišlo na základe anonymného videa, ktoré zachytilo, ako si nórski reprezentanti po oficiálnom očipovaní pred pretekmi na veľkom mostíku upravili kombinézy.

    Škandál s kombinézami stále vyšetrujú. FIS vzniesla formálne obvinenie
    dnes 14:45
