Obrovská smola Rakúšanky. Vážne si zranila koleno a vynechá olympijskú sezónu

DÜSSELDORF. Rakúska skokanka na lyžiach Eva Pinkelnigová si počas podujatia letnej Grand Prix v talianskom Predazze vážne zranila ľavé koleno a vynechá celú olympijskú sezónu. Pri páde si roztrhla skrížený väz i meniskus a v piatok sa musela podrobiť operácii.
Tridsaťsedemročná Pinkelnigová získala v sezóne 2022/23 veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.
Na MS v severských disciplínach vybojovala päť strieborných a jednu bronzovú medailu, pripomenula agentúra APA- Mostík v Predazze bude dejiskom olympijských súťaží na ZOH Miláno/Cortina 2026.