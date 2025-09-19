Obrovská smola Rakúšanky. Vážne si zranila koleno a vynechá olympijskú sezónu

Eva Pinkelnigová.
Eva Pinkelnigová. (Autor: SITA/AP)
19. sep 2025 o 11:04
Pri páde si roztrhla skrížený väz i meniskus.

DÜSSELDORF. Rakúska skokanka na lyžiach Eva Pinkelnigová si počas podujatia letnej Grand Prix v talianskom Predazze vážne zranila ľavé koleno a vynechá celú olympijskú sezónu. Pri páde si roztrhla skrížený väz i meniskus a v piatok sa musela podrobiť operácii.

Tridsaťsedemročná Pinkelnigová získala v sezóne 2022/23 veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.

Na MS v severských disciplínach vybojovala päť strieborných a jednu bronzovú medailu, pripomenula agentúra APA- Mostík v Predazze bude dejiskom olympijských súťaží na ZOH Miláno/Cortina 2026.

    Eva Pinkelnigová.
    Eva Pinkelnigová.
    Obrovská smola Rakúšanky. Vážne si zranila koleno a vynechá olympijskú sezónu
