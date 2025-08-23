Škandál s kombinézami má dohru. Skokani na lyžiach dostali dištanc a peňažnú pokutu

OBERHOFEN. Nórski skokani na lyžiach Marius Lindvik a Johann Andre Forfang dostali trojmesačný dištanc a pokutu 2000 švajčiarskych frankov v súvislosti so škandálom s kombinézami. V sobotu o tom informovala Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS).
Škandál s upravovaním kombinéz vypukol počas marcových MS v Trondheime. Okrem Lindvika s Forfangom doň boli zapletení aj ďalší nórski skokani Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal a Robert Johansson i traja členovia trénerského tímu.
FIS päticu skokanov suspendovala, začiatkom apríla im však pre koniec sezóny Svetového pohára tresty pozastavila a odvtedy prebiehalo ďalšie vyšetrovanie.
Lindvik aj Forfang sankcie prijali, podľa oficiálnej správy FIS však neboli obvinení z toho, že by o manipulácii s kombinézami vedeli vopred, pripomenula agentúra DPA.
Škandál na MS vyvolalo anonymné video, ktoré zachytilo, ako si nórski reprezentanti po oficiálnom očipovaní pred pretekmi na veľkom mostíku upravili kombinézy.
Lindvika následne dodatočne diskvalifikovali zo striebornej pozície a Forfanga z 5. miesta. Lindvik zaznamenal na domácom mostíku v Trondheime prvý výrazný výsledok v sezóne a hneď získal zlato na strednom mostíku, ktoré zatiaľ zostáva v jeho držbe.
Obaja Nóri boli zároveň súčasťou zlatého tímu v mixe a bronzového v súťaži družstiev.