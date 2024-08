Po famóznom úvode prišla katastrofa. Tak ďaleko Slovan nikto iný nedostal

BRATISLAVA. Sídlil na staručkých a schátraných Pasienkoch, kde chodilo v priemere menej ako dvetisíc priaznivcov. Keď s hráčmi otvoril dvere šatne, ocitli sa v starej telocvični.

Pred každým zápasom sa chodil tréner František Straka modliť do kostola, aby Slovan vyhral. Bol to jeho rituál. Kovaný Sparťan nosil aj belasú kravatu. Fanúšikov si rýchlo získal svojou vášňou.

„Ide o to, aby sme ukázali jednotu a oddanosť ku klubu, za koho bojujeme. Takto by to malo byť,“ tvrdil Straka. Bolo to v lete 2014.