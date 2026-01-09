Najlukratívnejší kontrakt v histórii tohto športu. Littler sa postaral o ďalší míľnik

Anglický šípkar Luke Littler podpísal so spoločnosťou Target Darts desaťročné predĺženie zmluvy v hodnote viac ako 23 miliónov eur. Podľa informácií Sky Sports a samotnej firmy ide o finančne najlukratívnejší kontrakt v histórii tohto športu vo vzťahu k hráčovi.
Stále len 18-ročný Angličan pred niekoľkými dňami úspešne obhájil titul majstra sveta organizácie PDC, za čo si vyslúžil rekordnú odmenu vo výške približne 1,15 milióna eur. Teraz sa postaral o ďalší míľnik tohto športu.
„Verili mi od prvého dňa v Targete. Som šťastný, že je pred nami ďalších mnoho rokov. Všetko sme spoločne vybudovali, preto som rád, že sme odpísali dlhoročné partnerstvo,“ uviedol Littler pre oficiálnu stránku výrobcu šípok.
Littler má nálepku generačného talentu, aktuálne je svetovou jednotkou, víťazom Premier League a dva roky po sebe triumfoval na svetovom šampionáte. „Luka sme stretli na kvalifikačnom turnaji, keď mal 12 rokov a jeho otec sa nás spýtal, či by sme ho mohli sponzorovať.
Nikdy sme nikoho takého mladého nezobrali, ale videli sme v ňom niečo špeciálne a ľahko sme sa dohodli. Bolo privilégium sledovať ako rastie a jeho úspechy boli úžasné,“ prezradil šéf spoločnosti Garry Plummer.
Úradujúci majster sveta má pod touto značkou vlastnú sériu produktov a navyše po úspechu na začiatku roka venoval každému zamestnancovi bezdrôtové slúchadlá Apple.
Podpísaná zmluva Littlera zahŕňa potenciálne bonusy, percentá z predaja a ďalšie náležitosti.