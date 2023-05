Šimon Nemec má za sebou prvý tréning, nastúpi v prvej formácii

"Nemec bude v prvej presilovke, bude aj v prvej obrane, ale uvidíme s kým," povedal Podkonický. Do zápasu s Kanadou sa pôjde s ôsmimi obrancami.

Šimon Nemec sa na zápas teší, po dlhom lete necíti únavu: "Je to v poriadku, spal som skoro osem hodín. Stihol som si už pozrieť mesto, je nádherné. Ale som tu preto, aby som hral hokej."

K dispozícii boli aj brankári Samuel Hlavaj a Dominik Riečický. Je možné, že jeden z nich odchytá pondelkový duel proti Kanade (15:20). "Uvidíme, ešte sa porozprávame na mítingu a rozhodneme sa, kto pôjde do bránky," povedal asistent trénera Andrej Podkonický.

"Motivácia je už len to, že to je Kanada. Verím, že nám pomôže tímový výkon, ktorý sme predviedli proti Lotyšsku, to nám chýbalo v príprave. Nemôžeme iba brániť, nemôžeme ustupovať, musíme ich napádať a nedať im žiadny priestor," dodal Podkonický.