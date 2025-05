Slováci sa majú na čo tešiť. Kanadu povedie na MS Crosby, zrejme príde aj MacKinnon

Svoju účasť na šampionáte potvrdil kapitán Pittsburghu Sidney Crosby a k tímu by sa mohol pripojiť aj ďalší hviezdny útočník Nathan MacKinnon, ktorého Colorado vypadlo v 1. kole play off NHL v sedemzápasovej sérii s Dallasom.

Spoločne získali zlato aj na MS 2015 v Česku. Pre Crosbyho to bola doteraz posledná účasť na svetovom šampionáte. V Prahe nazbieral 11 bodov (4+7) v 10 zápasoch, MacKinnon zaznamenal päť gólov a rovnaký počet asistencií.

Tridsaťsedemročný Crosby má za sebou 20. sezónu v zámorskej profilige a zároveň v drese Pittsburghu.

V 80 dueloch základnej časti získal 33 gólov a 58 asistencií, no Penguins tretí rok za sebou nepostúpili do play off.